В Крыму на 25 лет посадили мужчину, убившего и изнасиловавшего свою крестницу

Тело маленькой девочки убийца выкинул в Северо-Крымский канал. Фото: ГСУ СК РФ по РК и Севастополю

В Верховном суде Крыма вынесли приговор мужчине, который в конце весны прошлого года убил и изнасиловал шестилетнюю девочку в Ленинском районе. Ужасное преступление было совершено в тот момент, когда отец девочки спал, будучи пьяным.

- Ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года с отбыванием первых 4 лет наказания в тюрьме, а оставшегося срока в колонии особого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

В мае 2020 года Владимир Богданец вместе со своим приятелем отправились на рыбалку. С собой они решили взять шестилетнюю крестницу. Друзья очень хорошо выпили, и отец девочки просто уснул на берегу Северо-Крымского канала. Воспользовавшись ситуацией, пока приятель спал, близкий друг семьи изнасиловал малютку, а после убил, сбросив ее тело в воду.

Как позже сообщили в пресс-службе Следкома, тело ребенка нашли днем 1 июня на дне Северо-Крымского канала. Отца задержали в этот же день, а на следующий день друг семьи сам обратился в правоохранительные органы и дал признательные показания.

В отношении виновного было возбуждено уголовное дело по статьям 131, 132 и 105 УК РФ - изнасилование несовершеннолетней и совершение иных действий сексуального характера с применением насилия, а также убийство.

Напомним, в ноябре прошлого года был осужден отец шестилетней девочки. В суде мужчину признали его обвинили в том, что он оставил ребенка в опасности. Его приговорили к 6 месяцам исправительных работ штрафам в виде удержания из заработной платы 10% в доход государства.

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