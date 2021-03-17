В Крыму оценили обращение украинского дипломата, чтобы Германия помогла «вернуть» полуостров

Крым стал российским регионом 18 марта 2014 Фото: Архив "КП"

Посол Украины в Германии Андрей Мельник делает антироссийские заявления, потому что хочет занять кресло министра иностранных дел. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее Андрей Мельник призвал Берлин приложить все усилия для «возвращения» Крыма Украине. По его мнению, именно на ФРГ лежит «моральная обязанность» сыграть решающую роль в этом вопросе, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов». По словам Мельника, Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие.

- Видимо, господин Мельник хочет занять кресло министра иностранных дел Украины. Поэтому он проявляет ту активность, которую мы видим, - предположил политолог. - Германия способствовала госперевороту на Украине, так что, я думаю, что у нее нет никаких долгов перед этим государством. Зато есть желание поторговаться с Россией попытаться что-то исправить.

По мнению Владимира Джараллы, в Германии давно рассматривают политику Украины как одну большую проблему.

- Все попытки изменить что-то на Украине ничем не заканчиваются. Вместо этого Германия несет фантастические убытки и теряет свои возможности из-за ограничений отношений с Россией, - заключил эксперт.

Напомним, Крым и Севастополь стали российскими регионами в марте 2014 года. После референдума, который прошел 16 марта, большинство крымчан высказались за воссоединение с Россией.

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