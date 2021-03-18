Лидер коммунистов Крыма Сергей Богатыренко: Фундамент «Крымской весны» был заложен 100 лет назад

Предпослки Крымской весны заложены 100 лет назад. Фото: Сергей Богатыренко/личный архив

Фундамент победы «Крымской весны» и основы государственного единения с Российской Федерацией были заложены еще 100 лет назад, когда впервые была образована Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика. Такое мнение в комментарии КП-Крым высказал лидер крымской организации КПРФ Сергей Богатыренко.

- Сегодня мы отмечаем 7-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией, и самой главной заслугой прошедшей семилетки, я считаю, уверенность крымчан в своем выборе, сделанном в 2014 году, - подчеркнул он. - Это самое главное достижение, что спустя время крымчане готовы подтвердить свой выбор.

Предпосылки этого исторического события, по мнению лидера крымских коммунистов, были заложены 100 лет назад, когда вышел ленинский декрет об образовании Крымской автономии в составе РСФСР. Крымская АССР, просуществовав до середины 1945 года, была преобразована в рядовую область, которую, затем, в 1954 году передали в состав Украинской ССР. И уже в новейшей истории, ее возрождению на референдуме в 1991 году, мы обязаны своим сегодняшним статусом субъекта Российской Федерации.

- Если бы крымские парламентарии не провели референдум в январе 1991 года, то Крым остался областью и не смог бы реализовать право на самоопределение в марте 2014-го, - уверен Богатыренко. - Волеизъявление крымчан было абсолютно легитимным, и никто до сих пор не может доказать обратное.

Жители Крыма в течение многих лет стремились к воссоединению с Россией, и лозунг левого движения был «Севастополь - Крым - Россия». Овладевшая массами идея, по высказыванию Карла Маркса, становится материальной, в чем крымчане смогли воочию убедиться весной 2014-го года.

- Такие события эпохального масштаба случаются раз в 100 лет, и я хочу поздравить всех крымчан с тем, что мы объединились в один кулак и прошли этот путь вместе, - заключил Богатыренко.

16 марта 2014 года прошел Всекрымский референдум о вхождении в состав Российской Федерации или расширении прав автономии в составе Украины. Подавляющее большинство жителей Крыма проголосовали за первый вариант и уже 18 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении в состав РФ двух новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополь.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Симферополе на годовщину воссоединения выступит Денис Майданов

Праздничная программа начнется в 18.00 (подробнее)

После воссоединения Крыма с Россией аэропорт Симферополь обслужил 33 миллиона пассажиров

Самый большой пассажиропоток был зафиксирован в 2016 году (подробнее)