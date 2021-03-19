Троих сотрудников администрации Ялты задержали за взятку

Сейчас с подозреваемыми работают правоохранители Фото: Архив "КП"

В Ялте с поличным за получения взятки задержаны трое чиновников из городской администрации. Причиной задержания стала незаконная вырубка деревьев, которую сотрудники Департамента муниципального контроля обещали оставить без внимание за денежное вознаграждение.

- Отмечу, что ведется системная работа в этом направлении, которая позволит раскрыть и другие возможные преступления. Уверяю, что каждый, кто нарушает закон, будет привлечен к ответственности. Благодарю коллег из ФСБ за профессиональную работу, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как сообщила глава местной администрации курортного города, сейчас с подозреваемыми работают правоохранители.

Напомним, полицейские Симферополя задержали сотрудника одного из государственных предприятий в моменте получения взятки. Мужчина предложил другому симферопольцу в ускоренном режиме подключить газ в поселок Чистенькое. За свои скромные услуги мужчина потребовал 115 тысяч рублей.

Также в конце лета прошлого года в Симферополе задержали сотрудника государственного предприятия за получение взятки от потребителя. Во время проверки контролер филиала крымской столицы нашел нарушения у потребителя. За это ему грозил штраф 700 тысяч рублей, но сотрудник предприятия предложил владельцу дома решить ситуацию более выгодным путем и предложил мужчине дать взятку.

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