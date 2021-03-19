В Крыму оценили идею уголовного преследования на Украине за «пропаганду идеологии русского мира»

В Крыму 18 марта отметили седьмую годовщину присоединения полуострова к России Фото: Виталий ПАРУБОВ

Украине нечего противопоставить идеям Русского мира, поскольку своей идеологии у этого государства нет, уверен председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Ранее стало известно, что в Верховную раду Украины внесен законопроект о введении уголовной ответственности за «пропаганду идеологии русского мира». Авторами документа выступили депутаты от правящей фракции «Слуга народа» Олег Дунда и Александр Аликсийчук.

- Похоже, весеннее обострение среди представителей узурпаторской власти Украины (а другой с 2014 года там нет) продолжается. Депутаты из «президентской» партии «Слуга народа» «выкатили» законопроект по которому за пропаганду идей Русского мира на Украине будет полагаться тюремный срок, - заявил Владимир Константинов.

По его словам, персонажи, которые называют себя «слугами народа», на самом деле выступают для украинцев в роли «тюремных надзирателей». Однако все, кто «нахватал депутатских мандатов и министерских портфелей», будут раздавлены, считает парламентарий.

- Своих идей, которые можно было бы противопоставить идеям Русского мира, у них не было, нет и не будет. Им остается только подавлять их распространение с помощью государственного террора, искореняя среди населения остатков Украины чувство самосохранения и все прочие естественные чувства и порывы, - отмечает Владимир Константинов. - Более-менее заметный срок они могут продержаться, только если им удастся превратить это население в тупую, безыдейную биомассу. Только на этом фоне они могут сказать о себе, что они «не лохи».

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