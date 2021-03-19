Благоустроителей Херсонеса обвиняют в уничтожении культурного наследия

На территории Херсонеса в ходе благоустройства появились деревянные дорожки, смотровые площадки и информационные таблички Фото: из архива "КП"

На дирекцию фонда «Моя история», который последние годы занимается благоустройством Херсонеса, подал в суд реставратор памятников каменного зодчества, бывший сотрудник музея-заповедника Анатолий Туманов. Он уверен, что фонд уничтожает культурное наследие и намерен их остановить.

Севастополец выдвинул единственное требование - демонтировать капитальную конструкцию возле башни Зенона, где находится второй вход на территорию заповедника.

Реставратор убежден, что на этом месте ранее находилась старинная дорога в Херсонес. А построенная конструкция мешает разглядеть историческую ценность и нарушает целостность почвы. В данный момент на участке, о котором говорит Туманов, находится бронзовый макет Херсонеса.

Бронзовый макет Херсонеса. Фото: предоставлено фондом "Моя история"

Бывший сотрудник музея обвиняет фонд в нарушении федерального закона «Об объектах культурного наследия Российской Федерации». Но представитель фонда «Моя история» Александр Тарасов объяснил КП-Крым, что прежде чем установить на территории какое-либо строение, там всегда проводятся археологические исследования.

- Перед установкой скульптурной группы мы провели археологическое исследование. Оно установило, что в этой зоне никаких исторических ценностей нет. Специалисты в процессе докопали до скалы, которая находится под толщей грунта, и ничего там не нашли. Об этом есть официальное заключение археологического изыскания, - говорит Тарасов.

Бронзовый макет не является объектом капитального строительства. Он состоит из нескольких частей и может быть демонтирован в любой момент. Проект, реализуемый на территории Херсонеса, согласован в Министерстве культуры РФ. Все работы проводятся только согласно этому документу.

- Я уверен, что Туманов использует тему Херсонеса, чтобы поднять себе рейтинг. Он дважды баллотировался в депутаты. Есть ощущение, что он таким образом пытается реабилитироваться. В очередной раз убеждаемся, что люди, называющие себя общественниками, используют подобные приемы, как инструменты для достижения своих локальных целей, - поделился своим мнением Тарасов.

В фонде приняли решение, что вопрос будут решать только в рамках правового поля. Слушания по иску пройдут 20 апреля в Гагаринском районном суде Севастополя.

Отдельно заметим: от достоверного источника «Комсомолке» стало известно, что Анатолия Туманова уволили из музея-заповедника из-за нарушения трудовой дисциплины.

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