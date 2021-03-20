Лидер коммунистов Крыма Сергей Богатыренко: Отказ от «русского мира» - главная угроза территориальной целостности Украины

Атака на "русский мир" продолжит раскол Украины. Фото: Сергей Богатыренко/личный архив

Украина и Евросоюз продолжают удивлять своими заявлениями, содержание которых противоречит здравому смыслу. Такое мнение в комментарии КП-Крым высказал лидер крымской организации КПРФ Сергей Богатыренко.

По его словам, отрабатывая англо-сакские деньги украинские политики откровенно лишаются рассудка — как иначе можно охарактеризовать предложение ввести уголовную ответственность за пропаганду «русского мира».

- Это говорят политики страны, где 30% населения русский языком считают своим родным, а говорят на нем вдвое больше жителей, не смотря ни на какие гуманитарные реформы. И официальный Киев теперь предлагает считать их уголовниками, - подчеркивает политик.

Озвученные МИДом планы Украины «выжать Россию из Крыма» продолжают курс на разделение: выживать «русский дух» бестолковая затея, что показали события Крымской весны - крымчане очень быстро выжали Украину с территории Крыма.

- Делая такие заявления Украина может запросто лишиться Одесской, Херсонской, Харьковской областей и других русскоязычных территорий, который хотят уйти из-под гнета украинского маразма, - убежден Богатыренко.

В этой связи последнее заявления канцлера Германии Ангелы Меркель, сделанные на германо-украинском экономическом форуме, о поддержке территориальной целостности Украины звучат абсолютно логично: для ее сохранения официальному Киеву нужно признать государствообразующую значимость русского языка, русской культуры и «русского мира». В противном случае дальнейший раскол оставшейся территории Украины неизбежен.

Напомним, накануне в Верховную раду Украины был внесен законопроект о введении уголовной ответственности за «пропаганду идеологии русского мира». Авторами документа выступили депутаты от правящей фракции «Слуга народа» Олег Дунда и Александр Аликсийчук.

Параллельно министр иностранных дел страны Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует «выжать» Россию из Крыма, для чего вопрос принадлежности полуострова нужно вернуть в топ-перечень вопросов международной повестки дня.

Со своей стороны канцлер Германии Ангела Меркель отметила важность единой позиции Европейского Союза по вопросу вхождения Крыма в состав России и конфликта в Донбассе.

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