Сергей Аксенов про санкции СНБО Украины: «Хамоватый лакей подражает своим западным хозяевам»

Сергей Аксенов. Фото: Сергей Аксенов/VK

Незалежная составила новый «черный список»: Совета национальной безопасности и обороны Украиным обнародовал фамилии людей, против которых выдвинуты персональные санкции.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов, как и Председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов, и депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская, попал в этот список.

- СМИ сообщают об очередных «максимальных санкциях», которые вводятся Украиной против меня и моих коллег. Таким образом официальный Киев, как хамоватый лакей, пытается подражать своим западным хозяевам, - прокомментировал политик решение Киева на своей странице в соцсети.

Отметив, что особенно его позабавили строчки «о лишении нас всех наград украинского государства. Похоже, бандеровская идеология катастрофическим образом влияет на и без того скудные умы руководителей Украины».

Сергей Аксенов считает, что подлинные преступники и предатели заняли кресла в кабинетах Киева, обосновавшись на высокопоставленных должностях.

- Это они устроили государственный переворот. Они развалили Украину и передали ее под внешнее управление. Они развязали гражданскую войну и убили тысячи людей, - пишет глава региона, выражая уверенность, что придет время и народ Украины должным образом оценит их дела, а тогда их «никакое вранье, никакая пропаганда, никакие западные покровители не спасут их от расплаты за все то зло».

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