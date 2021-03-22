Год после реконструкции: Набережная реки Салгир в Симферополе пришла в упадок

Часть ограждения держится на скотче и проволоке. Фото: группа во Вконтакте "Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП"

Ремонт набережной реки Салгира в Симферополе закончили в декабре 2019 года. Подрядчики сменили все непригодное ограждение, уложили новую плитку, обновили подземные переходы. Однако не так много времени понадобилось, чтобы жители столицы вновь стали жаловаться на внешний вид излюбленного места для прогулок.

- Всего полтора года назад набережная в Симферополе была отремонтирована. А вот так она выглядит сейчас, - пишут симферопольцы в соцсетях, подтверждая сообщение прикрепленными фотографиями.

В некоторых местах ограждение уже поржавело. Фото: группа во Вконтакте "Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП"

На снимках видно, что некоторые части ограждений замотаны скотчем и проволокой, чтобы те не отвалились. Кое-где секции уже поржавели, а краска облезла. Подземные переходы, которые еще недавно были светлыми и чистыми, вновь покрыты граффити и надписями.

Недавно обновленные подземные переходы вновь обрисовали граффити. Фото: группа во Вконтакте "Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП"

В администрации Симферополя КП-Крым ответили, что всему виной вандалы, которые ломают и портят городскую собственность.

- Части ограждения воруют несознательные граждане. По всем выявленным фактам МБУ «Город» направляет заявления в полицию для установки виновных. Секции восстанавливаем, а стены в переходах чистим, по мере возможности, - прокомментировал начальник управления информации столичной администрации Андрей Черниченко.

Напомним, на ремонт набережной Симферополя власти потратили полмиллиарда рублей.

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