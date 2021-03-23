Вспышки ковида и наводнения: Что ждет Крым этой весной, рассказала астролог

Такая ситуация в Симферополе может повториться Фото: Архив "КП"

В Крыму и по всей России в мае-июне может ухудшиться ситуация с пандемией коронавируса, а количество заболевших снова начнет расти. Такой прогноз КП-Крым дала астролог Наталья Борникова.

- Нас ожидают два затмения: Лунное - 26 мая и Солнечное - 10 июня. Расположение планет показывает, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом может ухудшиться. Есть вероятность распространения нового штамма, - отмечает астролог.

Сегодня в России ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась. С 12 марта ежедневно фиксируют около 10 тысяч новых заболевших. В декабре эта цифра доходила 28 тысяч в сутки. В Крыму также сняли часть коронавирусных ограничений, каждый день количество инфицированных - чуть больше 50-ти человек.

При этом стало известно о двух новых штаммах коронавируса - появился южноафриканский и его «брат» британский штамм. О них заговорили в конце минувшего года. По данным ученых, эти варианты более заразны. Впервые британский штамм на территории России зафиксировали в конце декабря 2020 года, а зараженных южноафриканским штаммом заметили 16 марта текущего года.

ВЕСЕННИЕ НАВОДНЕНИЯ

Засуха, которая усугубилась в Крыму в 2020 году, может немного отступить. Это касается и других регионов России, где было недостаточно осадков.

- 13 марта было Новолуние в знаке Зодиака Рыбы в соединении с хозяином знака Нептуном. Это говорит о высоком риске наводнений этой весной, - поясняет астролог.

Борникова отмечает, что апрель, начиная с 1 по 18-е число, будет держать всех в напряжении.

- Особенно с 7 по 12 апреля высока вероятность поломки сточных коммуникаций, разрушения дамб и плотин. Напряженный аспект между планетами Сатурн и Уран будет о себе напоминать на протяжении 2021 и 2022 годов, - отмечает эксперт.

Два затмения (Лунное - 26 мая и Солнечное - 10 июня), о которых Боникова упоминала выше, тоже несут информацию о возможных внештатных ситуациях, связанных с большими объемами воды.

КСТАТИ

В Крыму на 22-23 марта объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков Крымского гидрометцентра, на полуострове проходит южный циклон. Ожидается дождь, мокрый снег, местами возможны очень сильные осадки и гололедно-изморозевые отложения. Также усилится ветер до 20-25 метров в секунду.

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