Когда в Крыму потеплеет и перестанет идти дождь, рассказали синоптики

Погода в Крыму улучшится к выходным Фото: Архив "КП"

Несмотря на то, что календарная весна уже наступила, погода не радует крымчан теплом и безоблачным небом. В последние несколько дней пасмурно, часто идут дожди, а в ночь на 23 марта и вовсе выпал мартовский снег. Температура воздуха опускается до -6 градусов.

По данным синоптиков Крымского гидрометцентра, на полуострове хозяйничает южный циклон, и погода ухудшилась именно из-за этого. Так, до конца рабочей недели, включая пятницу, будет идти снег с дождем. Днем воздух будет прогреваться не больше +6 градусов, ночные температуры будут колебаться от -3 до 0 градусов.

Но уже к выходным погода улучшится. В субботу, 27 марта, воздух днем прогреется до +9 градусов. Солнце будет скрыто за тучами, но осадков не ожидается.

В свою очередь климатолог Владимир Рябов отметил, что настоящего потепления нужно ждать в первые дни апреля.

- В первой декаде месяца среднесуточная температура будет колебаться от +10 до +15 градусов. Такая погода продержится до начала мая, - заявил эксперт.

А по-летнему солнце начнет припекать уже в первой декаде мая, когда температура воздуха днем будет подниматься выше +15 градусов.

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