Как выглядели крымские дворцы 100 лет назад: ТОП-5 необычных имений

Как выглядели известные крымские дворцы 100 лет назад

В Крым ежегодно съезжаются миллионы людей со всего мира, чтобы насладиться приятной погодой, теплым морем и чистым воздухом. Осматривая местные сады, парки и скверы туристы наведываются и в главные достопримечательности - крымские дворцы.

Однако многие даже не догадываются, что каждый камень для строительства Воронцовского дворца крестьяне обрабатывали вручную, а для дачи Стамболи потребовалось продать миллионы сигарет. «Комсомолка» собрала интересные факты и старинные фотографии самых знаменитых крымских дворцов.

№1 БЕЛОСНЕЖНЫЙ ЛИВАДИЙСКИЙ ДВОРЕЦ

В Ливадийский дворец любила приезжать на отдых царская семья. Фото: picturehistory.livejournal.com

Ливадия переводится с греческого языка, как «лужайка». С давних времен на этой территории находились природные парки с многолетними соснами, можжевельниками и кипарисами.

Уникальное место возле моря заприметил Александр II в 1860 году. Здание было выкуплено специально для императрицы Марии Александровны. В 37 лет она заболела страшной на то время болезнью - чахоткой.

В последующие два года началось активное строительство. Появился Малый дворец, кухня, дом управляющего и садовника, казарма для рабочих, помещения для фрейлин. Кроме того, разбили пышную оранжерею и теплицу. А для оздоровления на берегу моря развернули купальни.

После смерти Александра II владельцем имения в 1881 году стал Александр III. Позже владение попало в руки императора Николая II. Он решил снести ветхий дворец из-за распространения грибка и построить на его месте современный. Проект создавал именитый архитектор Краснов, который решил украсить здание белым камнем и придать ему черты итальянского Возрождения. Ходят слухи, что Николай II потратил на дворец больше 4 млн золотых рублей.

Члены царской семьи обожали отдыхать в Ливадии знойными месяцами - гуляли по тенистому парку, пили крепкий кофе, резвились в теплом море и просто развлекались. Царь же обожал крымские леса, ведь был заядлым охотником и часто приносил домой трофеи.

Последний раз семья Николая II отдыхала в Ливадии весной 1914 года. Они планировали посетить любимое имение осенью, но началась Первая мировая война. А разгоревшаяся революция унесла жизни царской семьи.

В наше время дворец является государственным достоянием и открыт для туристов.

№2 ВОРОНЦОВСКИЙ ДВОРЕЦ ИЗ ВУЛКАНИЧЕСКОГО КАМНЯ

Дворец построен из вулканического камня. Фото: etoretro.ru

Строительство известного алупкинского дворца велось специально для графа Воронцова с 1826 по 1846 год. Представитель старинного рода так хотел имение возле моря с огромным парком, что скупал для этого земли у местного населения на протяжении 10 лет. Он приобрел 158 участков, но хороших денег простому люду не предлагал, а забирал все за бесценок, тем самым вытеснив местное население на каменистую почву - ближе к горам.

Материалом для строительства дворца был выбран зелено-серый камень диорит вулканического происхождения. Брался он прямо из местной почвы. Но камни были хаотичной формы, их выравнивали обычные крестьяне вручную. Купола и все остальные элементы на дворце также высекались руками простых рабочих.

По некоторым данным для строительства Воронцовского дворца в Крым насильственно сгоняли крестьян из северных районов и украинских земель. А некоторые и сами шли на юг полуострова в надежде заработать. Однако людям предлагали ничтожные деньги, которых даже не хватало на хлеб. На стройке имения несколько раз вспыхивали эпидемии - в 1833 и 1837 годах. Болезнь уносила тысячи жизней.

После кончины Воронцова дворец по наследству достался его сыну, а после - дальним родственникам Воронцовым-Дашковым. Национализировали здание после 1917 года, в нем открыли исторический музей.

№3 МАССАНДРОВСКИЙ ДВОРЕЦ: СКАЗОЧНЫЙ ТЕРЕМ

Около Массандровсого дворца располагался парк, сделанный в английском стиле. Фото: pastvu.com

Построить уютный дворец в Массандре в 1881 году решил Семен Воронцов. Но уже через год он скончался, а возведение имения прекратилось. Но лишь до тех пор, пока его не купили для императора Александра III. Для описания состояния здания на место отправили архитектора, который оценил имение по солидности и прочности постройки в 85 тысяч рублей.

Строить дворец продолжили с 1892 по 1902 год по проекту архитектора Максимилиана Месмахера. Он решил немного изменить здание, оставив лишь его размеры и стиль. С помощью новых декоративных материалов специалист превратил рыцарский замок в сказочный терем.

Во дворец любили приезжать царствующие особы, они много гуляли по шикарному саду, но по непонятным причинам никогда не оставались ночевать в имении. А парк и вправду привлекал гостей, ведь был заложен в английском стиле на месте дубово-грабового леса. В зеленой зоне высадили кедры, можжевельники, кипарисы, апельсины, оливы и средиземноморские сосны, которые сейчас достигают 15 метров.

В годы СССР дворец был отдан под «Пролетарское здоровье», где с 1929 по 1941 год лечились пациенты с тяжелой формой туберкулеза.

После войны имение передали под Институт виноградарства и виноделия «Магарач». А с 1948 здание сделали госдачей, там отдыхали Сталин, Хрущев и Брежнев.

Музеем дворец стал в 1992 году - после получения Украиной независимости.

№ 4 ОКУТАННЫЙ ДЕРЕВЬЯМИ ХАНСКИЙ ДВОРЕЦ

Раньше Ханский дворец занимал огромную площадь и был недоступным для обычных людей. Фото: lavanda.life

Строительство Ханского дворца завершилось в середине XVI века. Все корпусы занимали больше 6 гектар. Главное здание стоит возле реки, через которую проложили специальный каменный мост. За ним размещены огромные и тяжелые ворота. При входе красуется башня с цветными стеклами, где нарисованы пестрые орнаменты.

За воротами разворачивается обширный двор, он был местом для сбора ханского войска и встреч послов. Слева от входа - мечеть, справа разместились парадные залы, гаремы и дворики с фонтанами.

Орнамент растений, цветов и деревьев не просто так повторяется на стенах дворца, ведь мотив сада широко почитался в мусульманской архитектуре. Считалось, что все должно напоминать о самом важном и прекрасном месте на земле - райском саде.

Архитектура Ханского дворца не стремилась к богатому стилю, наоборот - все создавалось с единственной задачей - создать прохладу в жаркий летний день. Так, почти все жилые помещения, особенно там, где жили женщины - окружал сад. А в помещениях стоял двойной ряд окон. Внутри комнат стоял мраморный фонтан, выступая в роли примитивного кондиционера. Солнце лишь изредка пробивалось сквозь ветви бесчисленных лавровых, жасминовых, гранатовых и апельсиновых деревьев.

Ханский дворец много раз ремонтировался и перестраивался, со временем в основу интерьера легли византийские приемы, а также мотивы европейского ренессанса и барокко. До наших дней комнаты дворца в исконном виде не дожили. К приезду Екатерины II дворец глобально обновили, чтобы царице было приятно и удобно находиться в помещении. Были перестроены некоторые комнаты и расширены проходы. Этого требовали платья того времени.

В 1824 году граф Воронцов заставил прекратить все ремонтные работы. Шесть лет специалисты восстанавливали прошлый характер дворца.

В наше время Ханский дворец является объектом культурного наследия и музеем, куда может наведаться любой желающий.

№5 ДАЧА НИКОТИНОВОГО МАГНАТА - СТАМБОЛИ

Дача Стамболи строилась пять лет. Фото: crimeahistor.livejournal.com

Род Стамболи относился к феодосийским караимам. Будучи мальчишкой Вениамин Стамболи зарабатывал на жизнь как мог - чистил обувь, работал официантом и проводил экскурсии для туристов по старой Феодосии. Но заработанные копейки его не устраивали, поэтому предприимчивый парень решил торговать махоркой. Спрос среди портовых грузчиков на нее был высок. Но некоторые утверждают, что то была вовсе не махорка, а собранный табак из окурков, которые Вениамин подбирал по всей набережной. По ночам он тщательно набивал папиросы.

Потом парень сделал себе лоток с папиросами, который вешал на шею и ходил по центральной улице. Позже он даже смог насобирать на небольшой ларек, в котором торговал сигаретами. Со временем он открывает табачное производство и начинает зарабатывать серьезные деньги.

Наследником Вениамина становится сын Иосиф. После появления троих мальчишек он лелеял единственную мечту - построить для детей собственные дачи. Однако возвести удалось лишь одну, которая стала настоящим дворцом. Стройка длилась 5 лет и обошлась в 1,9 миллиона рублей золотом.

Однако в 1916 году семья Стамболи продала все имения и переехала. В наши дни дача находится на реконструкции и закрыта для посещения.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мокрые стены и вода по щиколотку: В Крыму сильный ливень затопил Воронцовский дворец

Ветер сорвал временную кровлю, а дождь намочил стены (подробнее)

В этом году начнется реставрация еще двух объектов Ханского дворца в Бахчисарае

Сохранение исторического объекта Крыма обойдется в 2 миллиарда рублей (подробнее)