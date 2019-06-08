2019-06-08T11:35:00+03:00
Происшествия

Мокрые стены и вода по щиколотку: В Крыму сильный ливень затопил Воронцовский дворец

Ветер сорвал временную кровлю, а дождь намочил стены [фото]
Александра КОРШУНОВА
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В этот период на объекте проводились реставрационные работы. Фото: пресс-служба музея-заповедникаВ этот период на объекте проводились реставрационные работы. Фото: пресс-служба музея-заповедника
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В Крыму 7 июня случился настоящий апокалипсис. Непогода бушевала с ночи и до самого вечера. Помимо затопленных подворий, раскуроченных дорог и неработающего транспорта, пострадал еще один из великолепнейших дворцов Крыма.

В соцсетях жители поделились ужасающими фотографиями – мокрые стены, а воды по щиколотку (!).

Мокрые стены в Воронцовском дворце. Фото: Facebook

Мокрые стены в Воронцовском дворце. Фото: Facebook

- Фото прислали экскурсанты! Наш дворец затопило-голубая гостиная отвалилась штукатурка, вестибюль, кабинет Воронцова, воды было по щиколотку, повреждены картины! Почему за это время не отремонтировали крышу, почему не предвидели, что может пойти дождь? С декабря 2018 по декабрь 2019 крышу надо было делать в первую очередь над залами! Если затопило первый этаж, так что же творится на втором, где предположительно находятся фонды музея! Мое мнение, что это настоящая трагедия и халатное отношение! – выразила свое возмущение одна из жительниц полуострова Ольга.

Воды, по словам очевидцев, было по щиколотку. Фото: Facebook

Воды, по словам очевидцев, было по щиколотку. Фото: Facebook

Как рассказали пресс-службе Воронцовского музея, в это время на объекте проводились ремонтно-реставрационные работы. «Крымнаследие» выбрало подрядчика – ООО «Меандр».

В ходе работ на кровле Главного корпуса установили временную (технологическую) кровлю над участками крыши подготовленными для укладки нового покрытия из меди.

- Утром 7 июня в результате ураганного ветра и сильного дождя часть покрытия временной (технологической кровли) была смещена со своего проектного положения, что привело к протечкам и намоканию стен первого и второго этажей Главного корпуса, - сообщили в пресс-службе.

Непогода не пощадила и Воронцовский дворец. Фото: пресс-служба музея-заповедника

Непогода не пощадила и Воронцовский дворец. Фото: пресс-служба музея-заповедника

- Прямых утрат музейных предметов не обнаружено, - отметили в пресс-службе.Из-за этого руководство музея приняло решение о том, чтобы отключить электричество в Главном корпусе и перенести часть музейных фондов и экспонатов в другие помещения.

Теперь помещения необходимо просушить и проветрить. Поэтому экспозиция Парадных залов закрыта для посетителей до понедельника, 10 июня.

В пресс-службе подчеркнули, что дождь был кратковременный и значительных повреждений памятнику архитектуры ураган не нанес.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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