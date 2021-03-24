Историки и археологи изучат оборонительные сооружения Суворова в Крыму

Этой осенью специалисты изучат суворовские крепости в Крыму. Фото: пресс-служба КФУ

В сентябре-октябре этого года состоится археологическая экспедиция для изучения суворовских крепостей в Крыму. Специалисты займутся укреплениями на Тарханкуте, Керченском полуострове и в Алуште.

Проведенные работы позволят узнать о стратегических задумках полководца и действиях русской армии в период присоединения Крыма к Российской империи в 1783 году, рассказали ученые Крымского федерального университета.

- Нам предстоит проанализировать территориальные особенности расположения крепостей. Кроме того, планируется полностью воссоздать последовательность действий русской армии, - объяснил декан исторического факультета Таврической академии КФУ Александр Герцен.

На раскопки приглашают школьников и студентов. Фото: пресс-служба КФУ

Суворову в те годы удалось создать оборонительную линию, чтобы отразить вторжения турок в Крым.

- Мы уже выяснили, что укрепления стоят не только на береговой линии, но и внутри полуострова. Несколько этапов обороны усиливали позиции армии, - сообщил историк.

В экспедиции приглашают принять участие школьников и студентов. Полученные знания в области истории помогут им на практике.

- Молодежь сможет научиться пользоваться историческими картами. Специалисты доверят им подготовку местности для начала полевой работы и в фотофиксацию открытий, – добавила начальник управления организационно-административной политики КФУ Наталья Кармазина.

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