Крымский велосипедист проедет от Симферополя до Владивостока за 110 дней

Симферополец постоянно устраивает в родном Крыму бесплатные велопрогулки. Фото: из архива Андрея Боброва

Симферополец отправится в длительное путешествие на велосипеде от крымской столицы до Владивостока. Всего ему нужно будет преодолеть больше 11 тысяч километров. Смелый велолюбитель Андрей Бобров рассказал «Комсомолке», где он планирует останавливаться на ночь, чем будет питаться и как готовится к поездке.

ПУТЬ ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ 20 ГОРОДОВ РОССИИ

- Я не спортсмен, а велосипедный любитель. Занимаюсь популяризацией велосипедов в Крыму, организовываю бесплатные велопрогулки по Симферополю уже три года. В этом году решил реализовать новый план - проехать из Симферополя в село Барабаш (около Владивостока), где я родился, - рассказал Андрей.

Велолюбитель планирует провести в пути 110 дней. Фото: из архива Андрея Боброва

Велосипедисту предстоит проехать больше 11 тысяч километров мимо 20 городов.

- Где-то я буду останавливаться на сутки, где-то на 2-3 часа. По пути следования ищу велосообщества, буду им отправлять сообщения с просьбой принять меня. Но в основном ночевать планирую в палатке, которую собираюсь ставить примерно в 500 метров от дороги. Идеальным местом будет территория возле водоема, вопрос воды стоит достаточно остро. Нужно будет где-то купаться и стираться, - делится Барабаш.

Большую часть ночей Андрей собирается ночевать в палатке возле дороги. Фото: из архива Андрея Боброва

Крымчанин заявил, что ночевать под открытым небом ему не страшно. Ведь в прошлом году он подобным образом проехал 2600 километров из города Минеральные Воды через Калмыкию до Астрахани, а от Астрахани до Казани, вдоль реки Волга.

Это не первое путешествие Боброва, ранее он на велосипеде ездил в Казань. Фото: из архива Андрея Боброва

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ОБОЙДЕТСЯ В 60 ТЫСЯЧ

- Каждый день я планирую проезжать не меньше 100 километров, потому что поездка и так займет много времени - 110 дней. С собой возьму стандартный набор одежды, палатку и спальник. Недостающее планирую покупать в пути. Путешествие на велосипеде из Симферополя во Владивосток с билетом назад обойдется в 60-100 тысяч рублей, - отмечает Андрей.

Чтобы не тратить много денег, велосипедист многое делает своими руками - сам шьет сумки, и даже вручную смастерил велосипедные крылья.

«ПИТАТЬСЯ БУДУ ОВСЯНКОЙ И ЙОГУРТАМИ»

- В дороге буду питаться овсянкой, йогуртами, бананами, хлебом, гречкой, тушенкой. Еще нужно добавлять в меню льняное масло. Главное - правильно выстроить рацион, чтобы поддержать организм, который подвергнется серьезным нагрузкам, - продолжает велолюбитель.

До старта остается 2 месяца. Выезжать Бобров планирует 16 мая в 9.00 от площади им. Ленина. Он приглашает всех желающих отправить его в путь. С собой Андрей привезет флаг России, где любой сможет оставить свой автограф.

- С ним я буду фотографироваться в красивых местах и с интересными людьми, которые встретятся мне в пути. Одно из таких мест - Золотой мост Владивостока, - заключает путешественник.

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