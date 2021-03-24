Лидер коммунистов Крыма Сергей Богатыренко: Заявления украинского генерала только подтверждают верность выбора крымчан в 2014 году

Самоорганизация крымчан не дала пролиться крови в 2014 году. Фото: Сергей Богатыренко/личный архив

Заявление экс-командующего ВМС Украины Игоря Воронченко о готовности расстрелять здания правительства и парламента Крыма в 2014 году только подтверждают правильность решения крымчан воссоединиться с Россией. Такое мнение в комментарии КП-Крым высказал лидер крымской организации КПРФ Сергей Богатыренко.

- Здравомыслящему человеку сложно принять данное заявление украинского генерала, но мы в очередной раз видим, как в седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией официальный Киев пытается делать какие-то провокационные выпады, видимо, чтобы взбудоражить умы крымчан и отработать западную копейку, - считает лидер крымских коммунистов. - С другой стороны, подобные заявления показывают, что Украина действительно была готова на провокации, дающие возможность войскам НАТО зайти в Крым. Это была их цель — размещение натовских баз на полуострове.

По словам главы регионального отделения КПРФ, крымчане в очередной раз убедились в правильности своего выбора, поскольку власти Украины были абсолютно готовы разменять жизни жителей республики на войска НАТО и отдать команду стрелять по мирному населению.

- Рассказы генерала задним числом о готовности пойти на штурм зданий крымского Совмина и Верховного совета Крыма не совпадают с положением украинских воинских частей в Крыму в 2014 году — деморализованные, обезоруженные солдаты, которые сидели в казармах в ожидании приказа и наблюдали, как в Киеве делят власть. Легко быть смелым 7 лет спустя и ставить в пример Ельцина, который в 1993 году отдал преступный приказ и пролил кровь ни в чем не повинных людей. Отрадно, что самоорганизация крымчан не позволила повторить эти события здесь.

Напомним, накануне экс-командующий ВМСУ Воронченко заверил, что в 2014 году в Крыму были два танка с боеприпасами, готовые произвести выстрелы по захваченным «вежливыми людьми» зданиям Верховного Совета и Совмина Республики Крым. По его словам, руководство должно было дать команду на штурм и атаковать здание, как поступил Борис Ельцин в 1993 году.

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