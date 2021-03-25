12 миллионов на «льготников»: директора крымской транспортной компании подозревают в присвоении денег

Главу транспортного предприятия задержали, возбуждено уголовное дело Фото: Архив "КП"

Директора ялтинского транспортного предприятия подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Он задержан, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Сообщается, что глава предприятия предоставлял в департамент социальной политики Ялты ложные сведения о количестве перевезенных граждан льготной категории.

- Таким образом, на основании предоставленных документов из бюджета Республики Крым перевозчиком незаконно получено порядка 12 миллионов рублей в качестве субсидий на возмещение расходов по проезду льготной категории граждан, – уточнили в пресс-службе.

В отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Ранее бывшего директора «Крымавтотранса» задержали сотрудники ФСБ по подозрению в растрате бюджетных средств в размере 5 миллионов рублей. По данным следствия, он выписывал себе и другим топ-менеджерам завышенные премии на очень солидные суммы, при этом экономическое состояние возглавляемого государственного предприятия оставляло желать лучшего.

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