Новая объездная вокруг Ялты будет самой сложной дорогой российского юга

Объездная Ялты поднимется в горы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новая объездная вокруг Ялты по строительство будет самой сложной дорогой в Южном федеральном округе. Прокладывать ее по территории Ялтинского горно-лесного заповедника не удастся, поэтому придется идти через холмы и овраги.

- Есть два варианта строительства объездной Ялты, - сообщил на штабе по реализации инфраструктурных проектов вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов. - Один проходит по заповеднику и это, как я понимаю, маловероятно. Второй требует строительства глобальных сооружений, мостов и путепроводов.

Сколько земельных участков с жилыми домами попадет под изъятие пока не понятно. План прохождения дороги с потенциальным подрядчиком компанией АО «ВАД» будет согласован до 1 июня, чтобы определить стоимость строительства.

- Это крайне не простая дорога, горная, четырехполосная, - подчеркнул Кабанов. - Объект крайне не простой, такого в Южном федеральном округе не было никогда.

Новая объездная уже вошла в проект генерального плана Ялты, который разрабатывает Градплан Москвы. Но на общественные слушания документ еще не выходил, и глава Крыма предложит провести обсуждение по дороге отдельно.

- Положите на бумагу план, плюс пройдите ногами, чтобы понять, сколько людей попадают в эту зону, если есть жилые строения. Если нет, то слава богу, - считает Сергей Аксенов. - Общественные слушания провести. Чтобы решать по-честному с людьми, надо перспективу понимать в начале, а не в конце. Я сам ногами пройду эту трассу.

Напомним, транспортный обход Ялты должен пройти по горе Дарсан. К строительству намерены приступить в 2023-м году.

Еще 10 лет назад власти Ялты рассматривали проект переноса вверх участка объездной трассы Симферополь - Ялта - Севастополь, чтобы сделать Южнобережное шоссе внутригородской дорогой и разгрузить курорт от транспорта. Но для этого было необходимо изъять около 400 гектаров из состава Ялтинского горно-лесного заповедника и пустить под ковш часть виноградников «Массандры». Сложный горный рельеф и смещение границ заповедника в сторону Бахчисарая требовали больших вложений, которых в бюджете не нашлось. Теперь вопрос не в средствах, а в проектном решении, которое должно учесть интересы всех сторон.

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