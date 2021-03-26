Симферопольцы дают новую жизнь старым велосипедам и дарят их детям

Получить велосипед может ребенок от 1 до 18 лет из малообеспеченной семьи. Фото: из личного архива Андрея Боброва

В Симферополе проходит благотворительная акция «ВелоДобро», которая позволяет подарить детям счастье и прививает молодому поколению любовь к велоспорту. Активисты собирают старые велосипеды по всему городу, ремонтируют их, красят и дарят ребятам из малообеспеченных семей.

КАК РАБОТАЕТ АКЦИЯ?

Проект реализуется велоактивистами при поддержке Фонда президентских грантов. Восстановлением велосипедов занимается руководитель акции и по совместительству веломеханик Андрей Бобров. Он дарит технике новую жизнь в социальной мастерской, где есть все необходимое оборудование.

Так проходит восстановление старых велосипедов. Фото: из личного архива Андрея Боброва

- Самый простой способ увидеть радостного ребенка - подарить ему велосипед. Есть детские велосипеды, из которых детвора выросла и теперь ненужный транспорт лежит на балконе под дождем. А есть дети, которые не могут получить велосипед из-за сложной жизненной ситуации. Для этого мы создали проект «ВелоДобро» в Крыму - рассказывает Бобров.

Андрей Бобров самостоятельно развозит велосипеды детям

Волонтеры готовы принимать велосипеды на благотворительность в любом состоянии. Специалисты их восстановят и передадут через фонды детям из малообеспеченных семей.

Восстановленные велосипеды могут получить дети от 1 года до 18 лет из семей, состоящих на учете в Центрах социальной помощи, а также являющиеся подопечными благотворительных фондов. Также активисты передают велосипеды ребятам из детских домов и интернатов.

КУДА МОЖНО ПРИВЕЗТИ СТАРЫЙ ВЕЛОСИПЕД?

В Симферополе есть две точки сбора:

Улица Нижняя, 37 (в 300 метрах от Радиорынка) - велопрокат VELO-PROKAT.COM. Предварительно нужно связаться по телефону: 8 (978) 799-25-78;

Улица Новосергеевская, 14 (перекресток улицы Зуйская и проспекта Победы) - веломастерская Алик Александров. Заранее свяжитесь с пунктом приема по телефону: 8 (978) 578-29-19.

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