В Крыму разместится новый полк воздушно-десантных войск

В Крыму с 16 по 19 марта состоялись масштабные учения десантников Фото: Архив "КП"

В Феодосии появится новый полк воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

- В рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развертывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове, к концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии, - заявил министр.

Заметим, что сегодня 56-я десантно-штурмовая бригада ВДВ дислоцируется в Волгоградской области, а в Феодосии находится десантно-штурмовой батальон ВДВ.

Глава Минобороны также отметил, что воздушно-десантные войска вышли на новый качественный уровень «оперативного реагирования на угрозы военной безопасности страны.

Напомним, в Крыму с 16 по 19 марта прошли масштабные учения десантников. На полуостров перебросили десантно-штурмовой и артиллерийский полки Новороссийского гвардейского соединения ВДВ. На военном полигоне на мысе Опук всего было задействовано больше двух тысяч военнослужащих и 500 единиц боевой и спецтехники.

Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщал, что к 2021 году в республике планируют создать новый полк ВДВ в дополнение к тем десантным подразделениям, которые уже дислоцированы на полуострове.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девять минут на захват аэродрома: Как в Крыму бойцы ВДВ поставили рекорд скорости

2500 десантников впервые в истории так быстро высадились в тыл «врага» (подробнее)

На востоке Крыма начались учения десантников

Задействовано больше двух тысяч военнослужащих и 500 единиц боевой и специальной техники (подробнее)