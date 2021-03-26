Брошенная история: Что стало со стоящей в Севастополе подлодкой «Запорожье»

Дизель-электрическую подлодку впервые спустили на воду в 1970 году. Фото: kchf.ru/А. Бричевский

Одна из старейших подлодок на постсоветском пространстве - «Запорожье», все еще находится в Севастополе. И если еще 7 лет назад за нее боролись, то сейчас она всеми забыта и ржавеет в порту.

В 2019 году Севастопольский Военно-исторический музей фортификационных сооружений хотел сделать из субмарины экспонат. Но прошло два года, а лодка «Запорожье» так и стоит нетронутая. С чем это связано, выясняла «Комсомолка».

ОХРАНЯЮТ, НО НЕ ТРОГАЮТ

- Подлодка пока еще является собственностью Украины, как и другие корабли, которые остались здесь. По ним решение не принято, они охраняются моряками РФ. Как боевой корабль - подлодка себя исчерпала, использовать ее нельзя исходя из технического состояния. Но специалисты ее периодически осматривают, чтобы не утонула. Мы выходили с предложением сделать из нее музей, тем более, что у субмарины богатая биография боевого корабля СССР, - говорит руководитель музея Юрий Тарарий.

Это один из последних проектов подводных лодок советского союза. Зайдя внутрь люди смогли бы увидеть, в каких условиях служили и решали задачи моряки-подводники СССР. Но пока ей суждено плавно колыхаться на морской глади годы на пролет.

РЕМОНТЫ И ДЕЛЕЖКИ

Дизель-электрическую подводную лодку проекта 641 спустили на воду в далеком 1970 году. Субмарина совершила 14 дальних походов в составе Северного флота. Она ходила с дружественными визитами на Кубу, в Марокко, Тунис и Сирию. А еще подлодка не раз принимала участие в учебно-боевых задачах. Ей постоянно требовалась починка - до 2000-х субмарина перенесла около 5 ремонтов.

В 90-м году лодка оказалась в составе Черноморского флота, а после раздела ЧФ СССР - стала украинской. Тогда субмарина и получила название «Запорожье», потому что над ней взяла шефство Запорожская область.

В 1990 году лодка оказалась в составе Черноморского флота

На Украине очень гордились таким приобретением и возлагали на него большие надежды, но после 20-ти летней службы в советском флоту она снова нуждалась в капитальном ремонте. Главной затратой была замена аккумуляторных батарей, которые решили закупить у греческой компании за 3,5 миллиона долларов.

Власти Украины тогда много раз обсуждали продажу «Запорожья», ведь по мнению специалистов Счетной палаты Верховной Рады, ремонт подводной лодки не является эффективным. Но уже в 2008 году власти эту идею отбросили.

В 2010-м новые аккумуляторные батареи все же установили, велся монтаж гидроакустической и радиолокационной станций, систем связи. Заменили обшивку корпуса и винто-рулевой комплекс. В море она вышла только в 2012-м, а еще через год ее торжественно зачислили в состав ВМС Украины.

Субмарина совершила 14 дальних походов в составе Северного флота. Фото: kchf.ru/А. Бричевский

УХОД ЭКИПАЖА И ЗАПУСТЕНИЕ

Лодка еще несколько раз в 2012 и 2013 году принимала участие в совместном праздновании Дня флота Украины и Дня ВМФ РФ в Севастополе. А уже в 2014 году субмарину заблокировали российские войска.

Украинским морякам предлагали перейти на сторону России 8 раз, но экипаж отверг все предложения и долго оставался внутри подлодки. 11 марта предприниматели Запорожья даже направил в Севастополь микроавтобус с продуктами. А уже 21 марта россиянам удалась освободить корабль, некоторые моряки Украины все же согласились служить в составе ВМФ России, остальная часть экипажа осталась верна присяге.

Теперь знаменитая подлодка «Запорожье» уже 7 лет стоит в севастопольском порту без малейшей надежды на будущее.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Крыму разместится новый полк воздушно-десантных войск

Он будет дислоцироваться в Феодосии (подробнее)

В Крыму оценили указ Зеленского о «деоккупации» полуострова

Президент Украины хочет восстановить «государственный суверенитет Украины в международно признанных границах» (подробнее)