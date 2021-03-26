Трехлетнему симферопольцу с редким генетическим заболеванием требуется помощь

Родители Никиты узнали о редкой болезни сына совсем недавно. Фото: благотворительный фонд "Алеша"

В Симферополе живет трехлетний мальчик Никита, у него нашли очень редкое генетическое заболевание. Оно провоцирует аномалии на коже, ногтях и слизистых. Кроме того, болезнь сильно отражается на костном мозге, из-за чего у малыша ослаблен иммунитет, плохо свертывается кровь и развилась анемия. Родители Никитки просят помочь им собрать деньги на дорогостоящее лечение.

Маленький симферополец до 2-х лет рос активным и сильным ребенком, болезнь проявила себя только после тяжело перенесенной простуды. Никита стал очень часто болеть, родители не понимали, что происходит с ребенком. Диагноз врачам удалось поставить далеко не сразу. Редкую патологию показал генетический тест на врожденный X-сцепленный дискератоз и апластическую анемию.

- Никита беззащитен перед вирусами и бактериями из-за недостаточного развития лейкоцитов. Малышу приходится постоянно находиться дома и не общаться со сверстниками. Каждый ушиб - может стать поводом для внутреннего кровотечения, поэтому мальчику нельзя активно играть. К сожалению, болезнь быстро прогрессирует, прогноз неутешительный, - рассказали КП-Крым в благотворительном фонде «Алеша».

Никитка вынужден целыми днями сидеть дома, ведь любая инфекция или травма может плохо сказаться на его организме. Фото: благотворительный фонд "Алеша"

Сейчас мальчик нуждается в трансплантации костного мозга, но донора найти непросто, ведь у Никитки нет родных братьев и сестер. Если удастся найти подходящего человека и пересадить костный мозг, то потом ребенка ждет сложная и длительная терапия. Организм попытается отторгнуть донорские клетки.

Процедура очень сложная и дорогая, обойдется минимум в 16 999 400 рублей. Родителям мальчика сложно в короткие сроки собрать такую сумму. Поэтому благотворительный фонд «Алеша» пытается найти деньги и оплатить лечение, что спасет жизнь Никите.

Вы можете поддержать маленького симферопольца, перейдя на страницу и пожертвовав любую сумму. Каждый рубль важен.

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