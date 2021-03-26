Дело для души: Охранник из Севастополя создает уникальные работы из фанеры

Андрею Кучерявому 55-лет, он работает охранником и занимается любимым хобби

Квартира севастопольца Андрея Кучерявого больше похожа на музей. Все потому, что полки, столы, подоконники уставлены вырезанными из дерева фигурками, панно и шкатулками. Андрею 55 лет, он работает охранником, а резьбой по дереву занимается по вечерам.

На такие работы у мастера может уходить несколько месяцев. Фото: личный архив Андрея Кучерявого

- Я увлекся этим ремеслом еще в 25 лет, когда в армии служил. Пришел в гости к командиру взвода, чтобы помочь ему починить проводку, и увидел у него деревянную резную лампу. Мне она очень понравилось. Начальник и предложил мне попробовать что-то вырезать из дерева, дал специальный журнал со схемами. Так я и втянулся в это дело, - рассказывает севастополец.

«РЕЗЬБОЙ ЗАНИМАЮСЬ 30 ЛЕТ!»

Позже Андрей работал радиомонтажником и погрузчиком на кораблях, и любимое хобби забросил на долгие годы. Только к 50-ти годам, когда нашел работу с более гибким графиком, резных дел мастер снова начал вытачивать фигурки.

- За это время скопилось столько работ, что и не сосчитать! Я хотел бы дома целую стенку сделать, но пока руки не доходят, - оправдывается мастер.

Кучерявый подарил много работ друзьям и родственникам – на дни рождения, юбилеи свадьбы и другие праздники.

В последнее время Андрей делает деревянные панно. Фото: личный архив Андрея Кучерявого

- Бывает, знакомые просят сделать кому-то подарок. Я за это деньги не беру. Могу оформить деревянную разделочную доску в виде поросенка или быстро смастерить небольшую шкатулку. На это уходит около часа. А вот большие работы делаю, только когда есть вдохновение. Могу растянуть это на месяцы. Главное в этом деле – терпение и желание, - делится Андрей.

Сейчас мастеру нравится создавать деревянные панно, а однажды он подарил другу большую резную рамку для зеркала. Правда, фото не сохранилось.

НЕ ПРОДАЛ НИ ОДНОЙ РАБОТЫ

Себестоимость изделий Андрея Кучерявого небольшая – для работ нужна фанера, клей ПВА, лак и морилка. При этом фанеру мастер ищет из старой мебели. Бывает, что за несколько часов получаются целые произведения искусства. Но мастер резных дел не продает свои работы. Говорит, спроса на это нет.

Такая красота получается их старой фанеры. Фото: личный архив Андрея Кучерявого

- Я не продал за всю жизнь ни одной работы. Родственники говорят, что все это я делаю зря… Однажды выставил несколько изделий на популярный сервис объявлений. Но за несколько месяцев было только пару звонков. А еще в Севастополе работал магазин с изделиями хенд-мейд, я показал им, что могу делать. Работы понравились, но мне поставили условие – больше половины выручки будет забирать себе магазин. Это мне не понравилось, решил, пусть лучше дома стоят, - делится Андрей.

Резная подставка. Фото: личный архив Андрея Кучерявого

В магазине не купишь такие эксклюзивные и тонкие вещи, в которые мастер вкладывает свою фантазию, терпение и вдохновение. Севастополец не отчаивается и говорит, что резьба по дереву – дело для души, а не для денег.

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