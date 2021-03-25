Снятый в Крыму фильм «Чупакабра» прославился в Европе

Мальчик пришел на могилу своей собаки. Фото: кадр фильма "Чупакабра", режиссер Григорий Коломийцев

Крымский полуостров привлекает кинематографистов, как цветущая липа пчел. Здесь шла работа над продолжением культового фильма «Гардемарины, вперед!». Секс-символ Гоша Куценко побывал на киноплощадке в Судаке, работа над новым сезоном «Диверсантов» шла на ЮБК и в Севастополе. Всего снятого за последнее время и не перечислить.

К этому внушительному списку добавилась еще и «Чупакабра». Премьера киноленты состоялась прошлой осенью в Испании - фильм режиссера Григория Коломийцева показали на фестивале в Сан-Себастьяне. Именно тогда ее и оценили иностранные киноэксперты. Большая часть ленты была снята на полуострове, но крымчане и севастопольцы смогли посмотреть ее только в марте 2021 - фильм показали на форуме молодых кинематографистов Globalvalues в Севастополе.

Главный герой - 9-летний Андрей, который живет в маленьком селении. Ребенок не нужен родителям - отец вечно подшофе, мать в заботах.

Главный герой. Фото: кадр фильма "Чупакабра", режиссер Григорий Коломийцев

Несмотря ни на что он ждет чуда, которое приходит к нему в виде бездомного пса. Лишенный любви ребенок подружился с собакой, принимая ее за мифическую Чупакабру - талисман, который защитит его от всех бед и подарит счастье.

Но бродячее животное убивают злые люди, гибнет и мать, которая хотела избавится от Андрея, отправив в интернат.

- Фильм частично снимали в Крыму, потому что было 80 процентов натурных съемок, - рассказал режиссер Григорий Коломийцев.

Для выпускника ВГИКа «Чупакабра» стала дебютом - первым полнометражным фильмом.

Молодый и перспективный режиссер Коломийцев не исключает, что еще вернется на полуостров.

- Очень интересен район Керченского пролива - это важные сакральные врата, - признался Григорий и попросил не делать привязку «Чупакабры» к Крыму, потому что это просто кино про ребенка, ориентированное на взрослую аудиторию.

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