Лидер коммунистов Крыма Сергей Богатыренко: Социальный кодекс упростит оказание помощи льготным категориям

Работа над Социальным кодексом идет вместе с общественниками. Фото: Сергей Богатыренко/Личный архив

В Крыму разрабатывается закон «О Социальном кодексе Республики Крым». В него войдут более 70 законов и подзаконных актов, регламентирующих оказание социальной помощи жителям республики.

- Социальный кодекс — это объединенный свод республиканских законов, созданный для удобства в использовании, - рассказал КП-Крым лидер крымской организации КПРФ и фракции коммунистов в парламенте республики Сергей Богатыренко. - Помимо законов в него вошли постановления, административные регламенты, иные нормативно-правовые акты, определяющие механизм предоставления социальных мер поддержки.

Разными формами социальной поддержки — бесплатным проездом в транспорте, скидкой на коммунальные платежи, льготными лекарствами — в Крыму пользуются около 600 тысяч человек. При определении перечня положенных льгот часто возникает путаница, поскольку за 7 лет в регионе было принято множество документов социальной направленности. Их сведение воедино упростит предоставление разных мер поддержки.

- Законопроект определит все категории граждан, которые могут воспользоваться соцподдержкой — это довольно большой перечень, - уточнил Богатыренко. - В общем, законопроект призван облегчить работу органов соцзащиты и сделать доступной информацию льготникам.

Разработкой кодекса занимается парламентский комитет по социальной политике и делам ветеранов, который возглавляет Богатыренко. Сейчас документ проходит этап согласований, прежде чем его вынесут на заседание самого комитета, а после — на рассмотрение депутатов Государственного совета. Крымские коммунисты рассчитывают принять закон «О Социальном кодексе» еще до перерыва на летние каникулы. Все последующие законы и нормативные акты о социальной защите будут автоматически вносится в Социальный кодекс РК.

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