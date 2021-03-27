В Крыму начали разрабатывать проект реконструкции трех водозаборов

Работы ведутся в рамках ФЦП. Фото: правительство Крыма

В Крыму специалисты приступили к разработке проекта реконструкции трех водозаборов. Работы по подготовке документации планируется завершить в текущем году.

После окончания создания проекта власти выберут исполнителя на проведение строительства, сообщил генеральный директор подведомственной организации Минстроя Крыма ГКУ РК «Инвестстрой РК» Алексей Титов.

- Проектно-изыскательские работы собираются провести на Вилинском, Ивановском и Альминском-2 водозаборе. Восстановление Вилинского поможет обеспечить водой жителей Севастополя, Бахчисарайского района и Симферополя. Подача воды улучшиться и в Евпатории, как только работы закончат на Альминском и Ивановском водозаборе, - заявил Титов.

Проект реконструкции трех водозаборов. Фото: Минстрой Крыма

Создание проекта и проведение работ ведется в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года».

Напомним, ситуация с водой в Крыму усложнилась из-за обмеления местных водохранилищ. Осадков, выпадающих на полуострове, не хватает для бесперебойной подачи воды населению. Крым вынужден находиться на постоянных графиках почасовой подачи воды. Ремонт водозаборов частично справится с этой проблемой.

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