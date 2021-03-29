Россиянка получила 12 лет колонии за шпионаж в пользу Украины на территории Крыма

Россиянка передавала сведения из Черноморского флота, относящиеся в государственной тайне Фото: Архив "КП"

Гражданка России получила 12 лет колонии общего режима за то, что собирала в Крыму и Севастополе сведения для Министерства обороны Украины. Севастопольский городской суд признал 65-летнюю Галину Довгополую виновной в государственной измене.

По данным следствия, пенсионерка сотрудничала с главным управлением разведки Минобороны Украины. Женщина выполняла разведывательные задания и собирала сведения об отдельном авиационном полке Черноморского флота. В том числе, россиянка выясняла сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций. Также осужденная добывала ключи к таблицам радиопозывных, таблицам дежурного радиста и сведения о телефонных, телеграфных и флажных позывных на мирное время.

Эти сведения относятся к государственной тайне, их передача могла нанести ущерб безопасности России.

Ранее в Крыму задержали вооруженного украинского шпиона. Мужчина снимал видео и фото мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения на полуострове. Правоохранители нашли самодельное взрывное устройство в машине задержанного. Ведется расследование, возбуждено уголовное дело.

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