Названы два претендента на пост главы администрации Симферополя

На пост главы администрации претендуют двое Фото: Надежда ДАЦЮК

Конкурсная комиссия во главе с премьер-министром Крыма Юрием Гоцанюком определила двух претендентов на пост главы администрации Симферополя. Ими стали нынешний врио главы администрации Валентин Демидов и временно не работающий Михаил Шумилин.

- Кандидат Валентин Демидов набрал 78 баллов, Михаил Шумилин - 68 баллов, - сообщил глава комиссии, премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк. - Данные кандидаты будут представлены в городской совет Симферополя.

В своем выступлении Демидов напомнил, что дважды избирался мэром Армянска и решил главную проблему города - дотационность бюджета. На посту главы столичной администрации свою задачу видит в активном участии муниципалитета в федеральных программах и проектах.

- В администрации на полках лежат около 60 проектов благоустройства - это потенциально не построенные дороги, объекты культуры и отдыха на сумму свыше 1 миллиарда рублей, - отметил Демидов. - Их нужно актуализировать и реализовать.

Для определения очередности проектов, врио главы предложил привлекать жителей к инициативному бюджетированию, начиная от проектирования до приемки работ. Есть возможность привлекать частные инвестиции в рамках муниципально-частного партнерства.

- Практически треть улиц крымской столицы не имеют твердого покрытия, требуют капитального ремонта, - подчеркнул Демидов. - Еще около 30% улиц - без освещения. Развитие отдаленных микрорайонов города проходило хаотично, и сейчас там нужно решать инфраструктурные задачи. Например, в микрорайоне Белое-5 нет ни одной асфальтированной дороги.

По словам врио главы администрации, из-за безграмотных управленческих решений предприятие «Горавтотранс» работает в убыток. Дорожная сеть не справляется с ростом автомобильного транспорта, и организация движения нуждается в оптимизации. Нужна системная работа по санитарной очистке города, где ручной труд преобладает над механическим. В целом архитектурный код Симферополя нуждается в сохранении.

Напомним, для участия в конкурсе документы подали 8 претендентов: сотрудник Министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма Юрий Бравников, один из руководителей регионального управления ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казачества России» Евгений Майоров, секретарь по идеологической работе КРО КПРФ Евгения Дементьева, и.о. главы администрации Симферополя Валентин Демидов, временно неработающие Михаил Шумилин и Зульфие Халикова, индивидуальный предприниматель Антон Ганин и замдиректора МУП «Метроград» Сергей Ечмаков.

Прежняя глава администрации Симферополя Елена Проценко покинула пост по собственному желанию в начале февраля. Временно исполняющим обязанности главы назначен ее заместитель Валентин Демидов.

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