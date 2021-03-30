История за забором: Что происходит с усадьбой Монжене под Симферополем

Поместье стоит в разрухе много десятилетий. Фото: Александр Шилко

В XIX веке мы бы не узнали крымскую долину Салгира, расположенную вдоль шоссе. Она была усеяна дворянскими усадьбами и барскими имениями. Многие из них не дожили до нашего времени, а те единицы, которые уцелели, находятся в полуразрушенном состоянии. В их числе и Усадьба Монжене. Замок, а точнее то, что от него осталось, находится я в селе Пионерское под Симферополем.

Восстановить первозданный вид готического сооружения нелегко, но это возможно, утверждают специалисты. Ведь план помещения сохранился, как и старые фотографии по которым произвести реконструкцию будет не так уж сложно. За годы запустения замок сильно пострадал, развалилась крыша, рухнули перекрытия второго этажа, практически полностью облупился фасад. В прошлом году упала еще одна стена, вывалив наружу кучу ракушняка, который с удовольствием растаскивают местные жители.

В здании обрушилась крыша, межэтажные перегородки и частично фасад. Фото: kartarf.ru

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЗА ЗАБОРОМ

Объект пытаются сберечь от воров, поэтому недавно вокруг здания поставили металлическое ограждение. Теперь пробраться на территорию практически невозможно. Забор также не позволяет зайти внутрь любознательным детям, которые с легкостью могут травмироваться, гуляя по рассыпающимся лестницам.

А ведь когда-то замок был местом, где с жили люди высоких сословий и собиралась знать. Помещение окружал шикарный тенистый парк с тополиной аллеей. А в глубине зеленого участка виднелись чистейшие пруды, где владельцы усадьбы с удовольствием катались на лодках и рыбачили.

В наше время замок принадлежит к числу объектов культурного наследия Республики Крым и охраняется законом. Но восстановлением поместья заниматься никто не спешит, ведь только на проект нужны миллионы. Собственником является министерство культуры РК. По информации КП-Крым, вскоре на участке проведут противоаварийные работы.

Ранее крымские архитекторы пять лет работали над созданием эскизного проекта. Даже нашелся инвестор, который готов частично вложиться в воссоздание дворянского имения. Оказалось, что он является дальним родственником семьи Кесслеров, которая раньше владела поместьем. Дополнительные средства ищет и департамент государственной охраны Минкультуры. Но пока конкретных итогов работы нет, как и точной суммы, которая требуется для реконструкции. Для этого необходимо провести дополнительные исследования.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ УСАДЬБЫ МОНЖЕНЕ

Дворянскую усадьбу построили в 80-е годы XIX века. Здание выполнили в виде средневекового замка. Проектировал поместье знаменитый архитектор Оскар Клаузен по специальному заказу обрусевших немцев - семьи Кесслеров. Дом по разным причинам часто менял хозяев, среди которых помещики и дворяне. В том числе французы - Анна и Адольф Монжене. Именно по их желанию дворец перестроили в неоготическом стиле.

Так усадьба Монжене выглядела ранее. Фасад был белоснежного цвета. Фото: adrescrimea.com

На усадьбе появились круглые башни, трехэтажная башня-флигель, а к парадному входу вела широкая лестница. Кроме того, по желанию Монжене, на территории замка были проложены декоративные пруды и фонтаны.

На прудах, заложенных семьей Монжене, раньше часто плавали на лодках. Фото: adrescrimea.com

Здание охраняли железные и тяжелые решетчатые ворота, а вокруг красовался невероятный парк и конюшня.

После октябрьской революции в 1917 году поместье национализировали, а внутри сделали лечебно-санаторный детский дом. В 1947 году здание снова претерпело изменений, все залы и комнаты перестроили под общежитие для людей, которые остались в сложной ситуации после войны.

Когда помещение стало ветшать, жильцы постепенно его покидали. Со временем оттуда уехали все, бывшую усадьбу стали грабить и разбирать на стройматериалы. В 90-е некий бизнесмен пытался выкупить участок с развалинами, чтобы построить там ресторан, но местные жители выступили против такой варварской задумки. С тех пор время нещадно стирает замок Монжене с крымской земли, не жалея работы великих архитекторов и строителей.

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