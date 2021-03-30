Симферопольский зооуголок закрыли до окончания следствия из-за травмирования ребенка

Лошадь откусила девочке палец, когда та ее кормила. Фото: Следком по РК и Севастополю

В Симферополе временно приостановили работу зооуголка в Детском парке Симферополя. Гости не смогут посещать животных, пока не закончится следствие. Напомним, крымский Следком завел уголовное дело по факту травмирования пятилетней девочки.

Ребенок кормил лошадь из рук, но животное откусило палец малышке. Теперь зооуголок закрыт на неопределенное время, рассказал КП-Крым начальник управления информационной политики администрации столицы Андрей Черниченко.

- Деятельность уголка с животными приостановлена, пока следственный комитет не проведет необходимые действия. Выводы по виновным или невиновным также вынесут следственные органы. Ребенку оказали медицинскую помощь и доставили в детскую клиническую больницу, - объяснил Черниченко.

Также он добавил, что в зооуголке имеется ограждение и предупреждающие таблички «Осторожно, животное может укусить». Все меры безопасности соблюдены, подобных прецедентов ранее в парке не происходило.

Напомним, инцидент случился 28 марта. Мама с 5-летней дочерью пришли в местный зооуголок посмотреть на лошадок. Женщина с ребенком вплотную подошли к вольеру с животными. Малышка стала кормить лошадь из рук, но та не рассчитала силы и откусила девочке палец на правой руке.

По факту происшествия правоохранители возбудили уголовное дело. В МВД считают, что в зооуголке предоставляли услуги, которые не отвечают требованиям безопасности. Следствие продолжается, на месте работают криминалисты. Нарушителям может грозить до 6 лет тюрьмы.

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