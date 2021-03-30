Лидер коммунистов Крыма Сергей Богатыренко: Программу нашего кандидата мы передадим новому главе Симферополя

Программу из наказов избирателей КПРФ передаст новому главе Симферополя. Фото: Сергей Богатыренко/Личный архив

Крымская организация КПРФ предоставит избранному главе администрации Симферополя программу, с которой кандидат от коммунистов выступила на конкурсе по отбору претендентов на должность градоначальника. Свой проект Евгения Дементьева составила из наказов избирателей, которые хотят видеть крымскую столицу комфортным и благоустроенным городом.

- Коммунистическая партия выставила своего кандидата на конкурс по замещению должности главы администрации Симферополя, поскольку как политическая и парламентская сила мы участвуем во всех выборах и конкурсах на замещение глав муниципальных образований, и это наша принципиальная позиция, - отметил в комментарии КП-Крым лидер крымской организации КПРФ Сергей Богатыренко. - Наша программа «Работать для людей» обязывает быть представленными на всех уровнях власти и активно принимать участие в управленческих процессах.

Программа Евгении Дементьевой «Симферополь город пользы - город для людей!» вместила в себя реализацию наказов избирателей, полученных как в ходе предвыборных кампаний, так и на встречах с гражданами.

- Те, кто слышал выступление Евгении Ивановны, обратили внимание, насколько в нем были отражены все сферы жизни города, и насколько наш кандидат профессионально и ответственно подошел к конкурсу, - подчеркнул Богатыренко. - Все могли убедиться, что Дементьева была одним из лучших претендентов, и, безусловно, могла быть представлена депутатам горсовета Симферополя для голосования.

Итоговое решение комиссии выдвинуть кандидатуры нынешнего врио главы администрации Валентина Демидова и временно не работающего Михаила Шумилина лидер крымских коммунистов считает прогнозируемым — альтернативы в выборе нет. Именно по этой причине КПРФ настаивает на прямом голосовании жителей за главу администрации Симферополя, а не на решении комиссии из 8 человек.

- О том, в каком состоянии находится наша столица, судят по тому, как обстоят дела в республике, - уверен Богатыренко. - Алушта, Керчь, Евпатория выглядят гораздо чище и благоустроеннее.

Напомним, 29 марта конкурсная комиссия определила двух претендентов на пост главы администрации Симферополя. Ими стали нынешний врио главы администрации Валентин Демидов и временно не работающий Михаил Шумилин.

Победителя определит столичный горсовет.

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