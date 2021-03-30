Что изменится для крымчан, которые собираются сдавать на права: с 1 апреля вводят новые правила

Принимать экзамен у учеников будут сотрудники ГИБДД. Фото: пресс-служба МВД по РК

Во всей России и в Крыму в частности с 1 апреля поменяются правила сдачи экзаменов на права. Если теоретическая часть останется такой же, то в практической будут значительные изменения, рассказал начальник МРЭО ГИБДД МВД по РК подполковник полиции Владимир Гладюк.

ПОЕЗДКУ ПО АВТОДРОМУ И ГОРОДУ ОБЪЕДИНЯТ

- Теорию из всего потока студентов успешно сдают 90%, автодром - 50%, а город - не более 40%. Но я уверен, что с 1 апреля текущего года статистика станет лучше. В силу вступает новый административный регламент. Теперь ученики больше не будут сдавать вождение на автодроме, - сообщил подполковник.

Экзамен станет комплексным. Вместо двух контрольных поездок - по автодрому и по городу - останется одна. Испытания просто соединят.

- Элементы, которые ранее выполнялись на автодроме, теперь будут выполняться в условиях реального дорожного движения. Студентов попросят припарковаться под 90 градусов и произвести параллельную парковку. Хорошо подготовленный водитель без проблем сдаст этот экзамен, - заявил Владимир Гладюк.

ВМЕСТО ИНСТРУКТОРА - ИНСПЕКТОР ГИБДД

Вместо инструктора автошколы рядом с учеником теперь будет находиться инспектор ГИБДД. Считается, что так безопаснее, ведь если что-то пойдет не по плану, инспектор сможет вовремя предпринять нужные меры и не допустить аварию.

До вступления в силу новых правил осталось всего 2 дня, а руководители крымских автошкол до сих пор не понимают, как они будут действовать. Ведь четкого регламента им никто не выдал.

- Мы пока не знаем, как изменится этот процесс. Но не думаю, что для учеников автошкол что-то принципиально поменяется. Разве что, маршруты теперь будут привязаны к конкретному автодрому и автошколе, - прокомментировал КП-Крым директор симферопольской автошколы.

Другой же представитель школы вождения недоумевает, почему от проведения практического экзамена отстраняют инструкторов, которые месяцами учат студентов.

- Полноценной информации о нововведении ни у одной из автошкол нет. Ясно только, что экзамен по автодрому сливается с экзаменом по городу. Раньше было два этапа, теперь остается один. Также неясно, почему принимать экзамен будет инспектор ГИБДД. Ведь инструктор, который обучал ученика 2 месяца, лучше знает, как он ездит, и какие действия ему нужно предпринять в той или иной ситуации, - рассказал директор автошколы.

Точная информация об изменениях появится лишь к средине апреля, когда экзамены начнут принимать по новым правилам, а сам процесс удастся отладить.

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