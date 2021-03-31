Когда она пела, все замирали: Какой была певица Джамала до своей популярности

Пять лет назад Джамала победила на «Евровидении-2016». Фото: instagram jamalajaaa

Маленькая девочка с темными, густыми волосами и неземным голосом почти все своей детство провела в Крыму. Хоть Джамала и родилась в маленьком киргизском поселке Ош, семья певицы решила переехать именно на солнечный полуостров - родину ее отца. Здесь девочка пошла в школу, впервые спела в музыкальном училище Симферополя и нашла своих друзей.

Около 6 лет девочка провела в Киргизии, а потом вместе с семьей переехала в Крым. Фото: instagram jamalajaaa

Близкие Джамалы уже тогда понимали, что их малышка однажды добьется больших успехов в музыкальной сфере, так как голос будущей звезды прорезался еще в раннем детстве. С трех лет ее мама стала замечать, что малютка как-то по-особенному интонирует. А когда она пела, все вокруг замирали.

С самого детства девочка любила петь, поэтому часто ходила на различные творческие кружки. Фото: instagram jamalajaaa

Настоящее имя звезды - Сусанна Джамаладинова, а Джамала - ее творческий псевдоним. Все детство Сусанна безвылазно занималась в кружках, училась в музыкальной школе и участвовала в конкурсах. Она даже выиграла на конкурсе «Детский дождь» и записала целый альбом. Песни из него часто крутили на крымских радиостанциях. Чуть позже Джамала решила поступить в Симферопольское музыкальное училище. На парах пела классику, а вечером со своими друзьями устраивала джазовые концерты в собственной группе «Тутти».

В 14 лет будущая звезда поступила в Симферопольское музучилище. Фото: instagram jamalajaaa

Близкие звезды всегда знали, что девушка добьется больших успехов в музыкальной сфере. Фото: instagram jamalajaaa

После училища будущая звезда решила не останавливаться на своих достижениях, поэтому уехала в Киев и поступила в Национальную музыкальную академию. Комиссия сразу же приняла ее на учебу, услышав голос. Примерно с этого момента и началась карьера украинской певицы. Джамала все чаще выпускала новые песни, ее звали на радио и телепрограммы, а в 2016 девушка победила на Евровидении с песней «1944», которую она посвятила памяти своих родственников. После на полуостров певица уже не вернулась.

Пять лет назад Джамала победила на «Евровидении-2016». Фото: instagram jamalajaaa

Сейчас Джамала живет в Киеве вместе со своим сыном и мужем, который тоже родом из Симферополя, но нашел свою избранницу именно в столице Украины. Звезда часто дает концерты по всему миру, участвует в жюри в различных конкурсов и почти не приезжает в Крым.

Недавно певица отметила свои 37 лет. Фото: instagram jamalajaaa

Сейчас Джамала живет в Киеве вместе с мужем и сыном. Фото: instagram jamalajaaa

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