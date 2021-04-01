Что изменится в жизни крымчан с 1 апреля 2021 года: начало призыва и завершение ковидных выплат

С 1 апреля до 15 июля будет длиться весенний призыв Фото: Архив "КП"

НОВЫЕ ПРАВИЛА СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВ

Во всей России и в Крыму в частности с 1 апреля поменяются правила сдачи экзаменов на права. Если теоретическая часть останется такой же, то в практической будут значительные изменения. Вступает в силу новый административный регламент, согласно которому ученики больше не будут отдельно сдавать вождение на автодроме и по городу. Теперь будет одна поездка. Кроме того, во время сдачи практической части экзамена рядом с учеником теперь будет находиться инспектор ГИБДД.

ПРОДЛЕН ЗАПРЕТ НА ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Режим повышенной готовности, введенный в Крыму из-за коронавируса, продлен до 1 мая. Так, по-прежнему запрещено проводить массовые мероприятия. Это касается спортивных, публичных, деловых, развлекательных и культурных встреч. Исключение – только спортивные акции на открытом воздухе с участием профессиональных спортсменов. Работа хостелов пока что тоже под запретом. Что касается кинотеатров и театров, заполняемость залов в них не должна превышать 75%. Все гости должны быть в масках и соблюдать дистанцию.

ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ ПО-НОВОМУ

С апреля начнет действовать новый порядок предоставления ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет. Сейчас она составляет 6138 рублей (половина детского прожиточного минимума). Теперь же размер пособия будет зависеть от среднедушевого дохода семьи. Если доход каждого трудоспособного родителя ниже прожиточного минимума, то на каждого ребенка они будут получать по 9 207 рубля (75% детского прожиточного минимума). Чтобы семья начала получать повышенную выплату, нужно подать заявление через портал Госуслуги, отделения МФЦ или в органы соцзащиты. Кроме дохода, при расчете пособий будет учитываться и имущество семьи. Если во владении находится только одна квартира, это не лишит мер поддержки. Если у семьи есть две-три квартиры, то на одного члена должно приходиться не больше 24 квадратных метров.

НЕКОТОРЫЕ «КОВИДНЫЕ» ЛЬГОТЫ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ

Россия и Крым в частности, постепенно выходят из периода ковидных ограничений, эпидемиологическая ситуация улучшается. В связи с этим перестают действовать некоторые меры поддержки, которые принимались государством в 2020 году, когда пандемия только начиналась. Например, заявление на получение президентских выплат на детей до 8-ми лет принимаются только до 31 марта. Можно было получить 5 тысяч рублей на ребенка. Кроме того, с 1 апреля банки уже не будут реструктурировать кредиты россиян с тяжелым финансовым положением, вызванным потерей доходов из-за пандемии коронавируса.

ИСТЕКАЕТ СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ

Всем налогоплательщикам нужно отчитаться о доходах, полученных в прошлом году, до 30 апреля текущего года. Так, сдать декларацию в налоговый орган должны ИП, нотариусы, адвокаты, ведущие частную практику. Кроме того, отчитаться о доходах нужно при выигрыше в лотерею, продаже недвижимости или при получении дорогих подарков не от близких родственников.

Если налогоплательщик не подаст декларацию до 30 апреля, предусмотрен штраф в размере от 5% не уплаченной в срок суммы налога.

НАЧАЛО ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

С 1 апреля начинается военный призыв для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, стоящих на военном учете и обязанных стоять на учете. Весенняя призывная кампания продлится до 15 июля.

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