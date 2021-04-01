Симферополь в годы СССР и современности: найди 10 отличий на фото

Как преобразился Симферополь со времен СССР

После распада СССР прошло уже 30 лет, за эти годы изменились политические взгляды, мода, культура и даже города. Многие до сих пор уверяют - «В Советском Союзе жилось лучше». Конечно, это спорный вопрос, и вставать на чью-то сторону мы не осмелимся. Но все же предложим вам сравнить 5 снимков симферопольских зданий и улиц времени СССР и современности.

ДКП

Строительство Крымского дворца культуры профсоюзов было приурочено к 200-летию Симферополя. Здание открыли огромным концертом в 1984 году, на праздник пришли тысячи жителей столицы.

В помещении сделали все, чтобы посетить мероприятия могло большое количество людей. Внутри разместили концертный зал на 620 мест, который оснастили современной свето- и звукоаппаратурой. Также появился танцевальный зал из мрамора на 600 мест. Кроме того, во дворце культуры открыли выставочный зал и обустроили зимний сад. Сейчас там насчитывается больше 100 видов растений.

Сейчас площадь перед ДКП снова ремонтируют. Последняя реконструкция прошла не очень удачно, первый же дождь затопил плитку.

ДКП построили к 200-летию Симферополя

Очередная реконструкция площади перед ДКП современникам вновь не удалась. Фото: ЧКХ/Facebook

КИНОТЕАТР СИМФЕРОПОЛЬ

Знаменитый кинотеатр «Симферополь» начали возводить московские архитекторы в 1936 году. Ранее на его месте находился городской сад. Для строительства выбрали типовой проект, по которому подобные кинотеатры строили еще в трех городах - в Твери, Москве и Смоленске. Многие утверждают, что здание в крымской столице выдалось намного красивее, чем в других российских регионах.

В эксплуатацию помещение хотели ввести в 1939 году, но помешала ВОВ. А в 1944 году в кинотеатр даже угодила бомба, здание было частично разрушено. Однако после войны его полностью восстановили, первый сеанс там прошел 1 апреля 1956 года.

Сейчас столичный кинотеатр заброшен. Там некоторое время проводились ярмарки и другие незначительные мероприятия. Его много раз пытались отремонтировать, но все тщетно. У города многомиллионной суммы нет, а инвесторы за проект не берутся.

Кинотеатр "Симферополь" был выстроен на месте городского сада. Фото: livecrimea.net

Сейчас здание кинотеатра почти заброшено. На его восстановление требуются миллионы. Фото: из архива "КП"

АВТОВОКЗАЛ

Стационарное здание симферопольского автовокзала появилось в 1956 году по улице Киевская, 4. В тот момент здание находилось на окраине и соседствовало с плантациями, где выращивали розы. «Центральным» автовокзал стал лишь в 1977 году, когда начал принимать междугородные маршруты в города Украины и России. Ежедневно сотрудники станции отправляли больше 100 маршрутов с 24 платформ.

В этом году помещение отметит 65-летие.

Симферопольский автовокзал построили рядом с плодовыми садами. Фото: avtovokzal-simferopol.ru

Современный автовокзал выглядит менее аутентично

НАБЕРЕЖНАЯ САЛГИРА

Преобразить реку Салгир и построить вдоль нее набережную предложил генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев. Строительство закончили к 200-летию столицы - в 1984 году. На объекте работали представители самых крупных крымских предприятий.

Ранее местные жители не рассматривали реку Салгир как место отдыха, а просто сваливали туда разные отходы. Но потом набережная стала излюбленным местом для прогулок. Она протянулась на 7,2 километра и носит имя выдающегося крымскотатарского деятеля науки и культуры - Исмаила Гаспринского.

По фото видно, что раньше на Салгире размещался фонтан, который бил многометровой струей вверх. Позже он сломался, а в ходе недавней реконструкции и вовсе был демонтирован.

Ранее на Салгире стоял красивый фонтан. Фото: livecrimea.net

Сейчас набережная Салгира ничем не выделяется Фото: из архива "КП"

ЦИРК

Стационарный цирк в Симферополе появился 62 года назад - в далеком 1959 году. Своей труппы у него не было, но за столько лет существования он принял многих мировых циркачей.

Первую реконструкцию из-за обветшалости в цирке произвели в 2001 году. В результате фасад стал современным, обновили фойе, построили кассовый зал, кафе и гардероб. Также появились туалеты для посетителей и усовершенствовался зрительный зал.

Мало кто помнит, что раньше перед симферопольским цирком стоял не металлический клоун, а статуя льва, подаренная столице городом Львовом. Но в 2009 году ее снесли.

Симферопольский цирк построили в 1959 году. Фото: livecrimea.net

Раньше перед цирком стояла не статуя клоуна, а льва. Фото: circtezikova.ru

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