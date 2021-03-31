Коммунисты Крыма предложили установить пятилетний мораторий на вырубку зеленых зон

Коммунисты Крыма предлагают на 5 лет установить мораторий на вырубку зеленых насаждений. Фото: Сергей Богатыренко/Личный архив

Фракция КПРФ в Государственном совете Крыма предложила установить пятилетний мораторий на вырубку зеленых зон. С таким предложением лидер фракции Сергей Богатыренко выступил на заседании парламента.

- Я напомнил коллегам, что в 1920 году Ленин провозгласил Крым всероссийской здравницей, и на протяжении последних 100 лет уникальный крымский берег использовался для лечения и оздоровления граждан. Сейчас санаторно-курортный потенциал Крыма находится под угрозой уничтожения, - отметил Богатыренко в комментарии КП-Крым. - Два основных фактора — это вырубка зеленых насаждений под строительство новых объектов и продажа санаторно-курортных учреждений, которые строились еще при СССР.

По словам Богатыренко, примеры уничтожения зеленых зон множатся с угрожающей быстротой, самый последний — вырубка в Форосском парке. Что касается распродажи здравниц, то на каждой сессии депутаты голосуют за включение в план приватизации санаториев и пансионатов, причем по цене квартиры в Москве.

- Например, стартовая цена санатория «Симеиз» составляет 60 миллионов рублей — это цена двухкомнатной квартиры в Москве, - подчеркнул лидер коммунистов.

Уникальность и привлекательность Крыма, по его мнению, прежде всего в его здравницах, и подмена понятия «курорт» туризмом на самом деле губительна для региона. Такими темпами из всероссийской здравницы, способной восстанавливать здоровье и продлевать жизнь гражданам, полуостров может превратиться в ничем не привлекательный приморский регион, где можно позагорать и искупаться в море.

- Слова и лозунги о «цветущем Крыме» идут вразрез с фотографиями пней от вековых сосен, кипарисов, можжевельников и фисташек, а забота о развитии курортного потенциала — с количеством санаториев, которые прекратили свое существование уже в современной истории, - указал Богатыренко.

Для того чтобы сохранить курортную привлекательность Крыма, коммунисты зарегистрировали законопроект, касающийся изменений в региональный закон «Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым». Документ направлен на ограничение инвестиционной деятельности в заповедных зонах.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крымские коммунисты внесли в парламент законопроект, ограничивающий строительство в заповедных зонах

Любой парк и заповедник на побережье под угрозой (подробнее)

Крымские коммунисты готовят поправки в республиканский закон, чтобы ограничить застройку заповедных территорий

Пробелы в законодательстве позволили вырубить часть Форосского парка (подробнее)