Крымские коммунисты внесли в парламент законопроект, ограничивающий строительство в заповедных зонах

Лидер крымских коммунистов Сергей Богатыренко: в региональном законе много пробелов для застройки парков. Фото: личный архив

Фракция КПРФ в Государственном совете Крыма внесла на рассмотрение парламента законопроект, касающийся изменений в региональный закон «Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым». Документ, разработанный после вырубки деревьев в Форосском парке, направлен на ограничение инвестиционной деятельности в заповедных зонах.

- В соавторстве с крымским юристом Кириллом Медведевым, мы разработали изменения в семь пунктов закона, которые, надеемся, поддержат коллеги по депутатскому корпусу, поскольку над санаторно-курортным потенциалом полуострова нависла реальная угроза, - заявил КП-Крым лидер крымских коммунистов и глава парламентской фракции КПРФ Сергей Богатыренко.

В частности, коммунисты предлагают ввести запрет на новое строительство в парках-памятниках садово-паркового искусства и ландшафтных парках, при реконструкции существующих объектов капитального строительства увеличивать их площадь, уменьшать площадь озелененных территорий, вести вырубку зеленых насаждений, согласовывать проекты реконструкции с научными учреждениями в области природоохраны и уполномоченным органом исполнительной власти республики в этой сфере.

- Никакой персональный контроль и ручное управление не работают там, где нет законодательного регулирования. Мы живем в правовом государстве и опираться необходимо только на закон, - уверен Богатыренко. - Происходящее с Форосским парком говорит об угрозе утраты санаторно-курортного потенциала Крыма, как всероссийской здравницы. В 20-е годы прошлого века, чтобы не допустить уничтожения рекреационных ресурсов полуострова, после установления здесь советской власти, Ленин одним из первых издал декрет «Об использовании Крыма для лечения трудящихся».

Существующие пробелы в региональном законе позволяют недобросовестным чиновникам и инвесторам по-своему трактовать развитие туристического потенциала Крыма. Форосский парк стал ярким примером уничтожения целебных климатических ресурсов побережья для высвобождения площадок под гостиничные комплексы и апартаменты.

- Цель инвестора в получении прибыли и дохода. И если 70 га парка отданы ему в аренду, то они должны служить выгоде, а не сохранению санаторно-курортного потенциала Крыма. Поэтому мы настаиваем на государственном управлении особо-охраняемыми природными территориями, - подчеркнул Богатыренко.

Все этапы прохождения законопроекта коммунисты намерены сделать максимально открытыми для крымчан.

Напомним, жители Фороса вышли на защиту парка-памятника, протестуя против сноса ценных пород деревьев под строительство зданий детского лагеря и гостиницы. Встречи представителей власти с общественностью ситуацию не разрешили - общественность требует объяснить, на каком основании государственную землю застраивает частное лицо и почему парк-памятник вынужден «страдать из-за чьего-то желания получить легкие деньги».

В тоже время глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что строительство ведется на законных основаниях.

Имущественный комплекс санатория «Форос» был продан на аукционе в 2016 году за 1 миллиард 429 миллионов рублей. Покупателем стала общественная организация «Федерация профсоюзов Республики Татарстан». Она же получила в аренду парк-памятник и согласовала строительство на его территории детского центра «Ак-Барс».

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