Крымские коммунисты готовят поправки в республиканский закон, чтобы ограничить застройку заповедных территорий

Крымские коммунисты инициируют поправки в закон, чтобы ограничить застройку парков и заповедных территорий

Фракция КПРФ в Государственном совете Крыма подготовила поправки в региональный закон «Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым», касающиеся регулирования инвестиционной деятельности в границах ООПТ. Пробелы в законодательстве позволили инвесторам вырубить ценные породы деревьев на территории парка-памятника садово-паркового искусства «Форосский».

- Есть федеральный закон, который ограничивает застройку в парковых зонах и ООПТ, и многие регионы по нему живут, но в Крыму есть свое законодательство, в котором множество пробелов, - пояснил КП-Крым лидер крымских коммунистов и глава парламентской фракции КПРФ Сергей Богатыренко. - Если бы они не приводили к таким последствиям, можно было бы списать на недоработку. Но по факту такие недоработки превращается в заведомо созданные лазейки, чтобы облегчить инвесторам деятельность.

Так, при передаче парковой территории или объекта ООПТ под инвестиционную деятельность, сокращение площади зеленых насаждений не ограничено, как и расширение пятна застройки. Крымские коммунисты предлагают законодательно урегулировать передачу земли в аренду под существующими строениями, а парковые зоны оставить в собственности и управлении государства, чтобы ограничить строительную деятельность инвестора.

- Изначально возведение капитальных объектов противоречит тем задачам, которые закреплены в положение о Форосском парке - он создавался как рекреационная зона для отдыха людей, а не для того, чтобы там вырубать деревья и строить небоскребы, - убежден Богатыренко. - Туристическая привлекательность нашего Крыма, прежде всего, в уникальной природе, и если сейчас, шаг за шагом, она будет уничтожаться, то Крым утратит свой туристический и оздоровительный потенциал.

По мнению лидера крымских коммунистов, речь идет не только о Форосском парке. В Симферополе парк им. Гагарина в процессе благоустройства лишился большой площади зеленых зон, закатанных в асфальт. При этом приживаемость посаженных в счет компенсации деревьев достаточно низкая, в среднем одно растение из трех.

- Мы не Краснодарский край, где можно палку в землю воткнуть, и она примется, - отметил Богатыренко. - Здесь еще с царских времен специалисты занимались высадкой растений, в советский период приумножили площадь зеленых насаждений, а в данный момент на первый план выходят интересы инвесторов в зарабатывании денег, и ведут они себя в Крыму, как временщики, не задумываясь, что важнее будущим поколениям — многоэтажка в Форосском парке или вековые ливанские кедры и фисташковая роща. Никакими кипарисами и туями компенсировать это невозможно.

Напомним, жители Фороса вышли на защиту парка-памятника, протестуя против сноса ценных пород деревьев под строительство зданий детского лагеря и гостиницы. Встречи представителей власти с общественностью ситуацию не разрешили — общественность требует объяснить, на каком основании государственную землю застраивает частное лицо и почему парк-памятник вынужден «страдать из-за чьего-то желания получить легкие деньги».

В тоже время глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что строительство ведется на законных основаниях.

Имущественный комплекс санатория «Форос» был продан на аукционе в 2016 году за 1 миллиард 429 миллионов рублей. Покупателем стала общественная организация «Федерация профсоюзов Республики Татарстан». Она же получила в аренду парк-памятник и согласовала строительство на его территории детского центра «Ак-Барс».

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