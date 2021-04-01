Уволен председатель Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов

Александр Спиридонов занимал должность главы Госкомрегистра с 1 июля 2014 года. Фото: Страница Александра Спиридонова на Facebook

Председатель Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов с 1 апреля покинул свою должность. Указ главы РК Сергея Аксенова об отставке чиновника опубликован на сайте крымского правительства.

- Уволить Спиридонова Александра Юрьевича с государственной гражданской службы Республики Крым и освободить его от должности председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым 1 апреля 2021 года по соглашению сторон служебного контракта, - сказано в документе.

Александр Спиридонов опубликовал на странице в Facebook видеообращение, в котором объяснил подписчикам, почему покинул пост.

- Прекращаю с 1 апреля свою трудовую деятельность в качестве председателя Госкомрегистра по ряду объективных и субъективных причин. Перехожу на другое общественно-политическое направление, - сообщил Спиридонов.

Экс-чиновник заявил, что очень рад «долгожданной перемене» в его жизни.

- Этому, как вы знаете, предшествовало многое: без малого 7 лет (2500 дней) повседневных трудовых будней; сотни и тысячи непростых, временами обдуманных, решений; удачи/неудачи; тысячи жалоб, а иногда и хваленых отзывов, - рассказал Спиридонов о своей работе в качестве главы Госкомрегистра РК.

Напомним, Александр Спиридонов занимал должность главы Госкомрегистра с 1 июля 2014 года.

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