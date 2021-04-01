«Верх цинизма и наглости»: Глава парламента Крыма ответил на претензии «Ощадбанка» к России

По мнению политика, за все время нахождения «Ощадбанка» на полуострове он не сделал ни одной инвестиции в Крым. Фото: Владимир Константинов/VK

Украинские банки часто вытягивали денежные средства с крымского финансового рынка все годы нахождения полуострова в составе Украины, поэтому все претензии украинского «Ощадбанка» к России из-за потерянных крымских активов – это верх цинизма и наглости. Такое мнение выразил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Ранее апелляционный суд Парижа отменил арбитражное решение по иску «Ощадбанка» к России, которое было вынесено еще в 2018 году. Тогда Россия должна была выплатить украинскому банку компенсацию в размере 1,1 миллиарда долларов якобы за убытки после присоединения Крыма к России.

- И европейские суды иногда могут быть объективны, и они понимают, что удовлетворить все запросы украинской стороны невозможно и попросту опасно. Ведь эта сторона, полностью обанкротившись, занята поиском - кого бы, грубо говоря, кинуть, чтобы еще немного продержаться, чтобы еще немного плотнее набить карманы жуликоватых украинских чиновников перед тем, как они покинут разграбленную ими Украину, - отмечает спикер.

По мнению политика, за все время нахождения «Ощадбанка» на полуострове он не сделал ни одной инвестиции в Крым.

- Похоже, это стало очевидно даже европейцам. Ведь когда эти ребята закончат выдаивать Россию, они начнут доить других. Уже начали, - отмечает Константинов.

Европейские власти начинают понимать, что современная Украина представляет для всех общую проблему, считает председатель крымского парламента.

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