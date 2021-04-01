Стало известно, где в Крыму построят новые переходы через железную дорогу

Для постройки 17 переходов нужно 1,9 миллиардов рублей. Фото: Гранд-Сервис-Экспресс

Министерство транспорта Крыма предлагает построить 17 новых пешеходных переходов через железнодорожные пути. Стоимость новых конструкций составит 1,9 миллиарда рублей.

- Определена целесообразность строительства 17 пешеходных переходов через железнодорожные пути из 20, которые предлагали администрации муниципальных образований, - сообщил министр транспорта Крыма Евгений Исаков на штабе по реализации инфраструктурных проектов. - Проведены комиссионные обследования мест возможного размещения новых переходов, результаты которых зафиксированы в протоколах.

Крымская железная дорога одобрила предложения муниципалитетов по строительству 12 мостовых пешеходных переходов в Джанкое, Красноперекопске, Саках, Кировском, Владиславовке, Октябрьском, Нижнегорском, Советском, по два моста в Ленино и в Евпатории. Наземные пешеходные переходы решено строить в Евпатории, селе Затишном Ленинского района и два в границах города Красноперекопск. Кроме того, принято решение о строительстве одного подземного перехода в Бахчисарае.

Сроки строительства и источники финансирования пока не известны. Свои предложения Минтранс направит в федеральный центр, и окончательное решение за Министерством транспорта РФ. Однако глава Крыма Сергей Аксенов уверен в целесообразности строительства.

- По каждому переходу - это вопросы безопасности граждан и удлинение пути, - подчеркнул он. - Это касается похода детей в школу, детский сад, в магазины.

О результатах переговоров транспортное ведомство доложит через неделю. Тогда же станут известны примерные сроки реализации этой программы.

Напомним, в Крыму в этом году запланировали ремонт 26 пешеходных переходов через железнодорожные пути. Строительство новых путепроводов находится на стадии обсуждения - их целесообразность должна быть выше стоимости.

На балансе ГУП «Крымская железная дорога» находится 178 переходов, из которых 56 технологических и 122 пешеходных. Из них соответствуют нормативным требованиям 89, а из оставшихся 33 по земле проходят 26, над землей - 5 и еще 2 под путями.

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