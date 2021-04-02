ТОП-5 пещерных городов Крыма, которые стоит посетить этой весной

В пещерных городах в основном селились византийцы. Фото: krym4you.com

Одни из главных достопримечательностей Крыма, которые уходят корнями в далекие времена Византии, это пещерные города. Большая их часть расположена в Бахчисарайском районе. Древние люди селились так высоко, чтобы эффективно отражать нападения противников. Со временем там начали появляться сторожевые посты и мощные каменные крепости.

Надежными «квартирками» пользовались кочевые народы. В идеальном состоянии до нашего времени не сохранился ни один пещерный город, но все же основные очертания еще на месте. Мы предлагаем познакомиться с пятью известными городами, которые находятся прямо в скалах.

ЧУФУТ-КАЛЕ

Город-крепость находится на горном плато в 2,5 километрах к востоку от Бахчисарая. Первые упоминания крепости датируются 1254 годом, в документах его описывают как город, что в переводе с тюркского - «сорок замков».

Первые поселения на этой земле появились в V-VI веках, там находился византийский город и представлял собой укрепленный объект. В XIII-XIV веках вырос обновленный город, который подчинялся Золотой Орде.

Караимы начали заселять этот участок уже ближе к XIV веку и со временем большая часть населения города состояла только из этой этнической группы. Запустение города пришлось на XIX век, когда люди стали спускаться ниже.

Географические координаты Чуфут-Кале на карте Крыма GPS: N 44.741298, E 33.920656.

Первые поселения на этой земле появились в V-VI веках. Фото: krym4you.com

МАНГУП-КАЛЕ

Еще один каменный город располагается на плато горы Баба-Даг в Бахчисарайском районе. Историки считают, что первые поселения в этих местах разворачивались в I тысячелетии до нашей эры. Сначала на плато жили племена тавров, а с III до IV века эти земли занимали скифо-сарматы. Позже на их место пришли аланы.

Первые укрепления в древнем городе возвели во второй половине V века, тогда городу дали название - Дорос, он был столицей крымской Готии. До середины XV века Мангуп выступал в роли столицы поздневизантийского православного княжества Феодоро, который находился под Византией.

В 1475 году город после долгих осад захватили османские войска. Последними же поселенцами Мангуп-Кале были караимы, которые жили там до 1790 года.

Географические координаты Мангуп-Кале на карте Крыма GPS N 44.591194 E 33.805885.

До середины XV века Мангуп выступал в роли столицы княжества Феодоро. Фото: krym4you.com

ЭСКИ-КЕРМЕН

Город-крепость тоже стоит недалеко от Бахчисарая и находится рядом с Мангуп-Кале. Эски-Кермен переводится с крымскотатарского как «старая крепость». Некоторые историки говорят и о втором имени - Кут-Эли, что значит «Готская крепость».

Исследования, проведенные на этой территории, показали, что земля была заселена таврическими германцами, готскими воинами и их семьями. Раньше город разворачивался на площади 8,5 гектара и был окружен 30-ти метровыми обрывами для безопасности. Специалисты утверждают, что зародилось городище в конце VI века и служило византийским укреплением.

Разрастаться поселение начало лишь с X века, тогда население насчитывало 2000 человек. Из камня горожане выстраивали целые кварталы, улицы и даже дороги. Запустение произошло в 1299 году, когда Эски-Кермен разрушили монгольские войска. Восстановить поселение так и не удалось.

Географические координаты Эски-Кермен на карте Крыма GPS N 44.608782 E 33.740054.

Эски-Кермен переводится с крымскотатарского как «старая крепость». Фото: krym4you.com

КАЧИ-КАЛЬОН

Средневековый пещерный монастырь находится в долине реки Кача в Бахчисарайском районе. Точную дату образования историки так и не смогли установить, предположительно Качи-Кальон появился в VIII веке. Однако археологи уверяют, что скифо-сарматское поселение было на этом месте еще в V веке.

Первое же упоминание деревни нашли в османской налоговой ведомости, датируемой 1652 годом. Тогда на этой территории обитали крымские греки, которые были подданными султана. Монастырь и церковь ликвидировали в 1932 году по указу комиссии при Президиуме ЦИК КрАССР. Монахов выселили, а церковное имущество конфисковали. Позже здания взорвали и разнесли до основания.

Географические координаты Качи-Кальона на карте Крыма GPS N 44.697463 E 33.882149.

Предположительно Качи-Кальон появился в VIII веке Фото: krym4you.com

КРЕПОСТЬ КАЛАМИТА

Она находится вблизи устья речки Черной возле Инкермана. Город основали в VI веке, там размещались византийские укрепления. Главной задачей крепости было защищать Херсонес. Но в ее стенах пряталось и местное население в моменты набегов кочевников. Тогда на участке находилось четыре башни, позже все три разрушили, а от последней остались одни руины. Впервые название «Каламита» появляется на морских картах генуэзцев в XIV-XV веке.

Восстановить крепость удалось князю Алексею в 1427 году. Она была нужна ему для обороны порта княжества Авлита. В 1475 году строение удалось захватить туркам, которые переименовали его в Инкерман, в переводе - «пещерная крепость». Все эти пещеры появились в ходе добывания белого камня.

В середине XVIII века крепость потеряла военное и торговое значение.

Географические координаты крепости Каламита на карте Крыма GPS: N 44.603475, E 33.608926.

Главной задачей крепости было защищать Херсонес. Фото: krym4you.com

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

История за забором: Что происходит с усадьбой Монжене под Симферополем

Здание практически лежит в руинах (подробнее)

Как выглядели крымские дворцы 100 лет назад: ТОП-5 необычных имений

«Комсомолка» собрала интересные факты о знаменитых зданиях полуострова (подробнее)