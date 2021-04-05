Как выглядела солистка группы «Мальбек» Сюзанна Варнина до популярности

Из-за такой экзотической внешности девушке пришлось в школьные годы терпеть шутки и насмешки от сверстников. Фото: @siuzannavarnina

Известная певица из дуэта «Мальбек» Сюзанна Варнина родилась в Воронеже, но все свое детство провела в Крыму в небольшом поселке около Керчи. В маленьком домике она жила вместе со своей бабушкой и сестрой. Пухлые губы, большие темные глаза и смуглая кожа достались ей от отца эфиопа. Но именно из-за такой экзотической внешности девушке пришлось в школьные годы терпеть шутки и насмешки от сверстников. Среди одноклассников она всегда выглядела как иностранка.

Пухлые губы, большие темные глаза и смуглая кожа достались ей от отца эфиопа. Фото: @siuzannavarnina

С ранних лет Сюзанна любила петь и сочинять песни. Во время обычных дворовых игр часто пыталась копировать голоса мировых звезд, а в 9 лет ее отдали в крымскую музыкальную школу.

Интересная внешность певице досталась от ее папы, которого она никогда не видела. Фото: @siuzannavarnina

После окончания школы девушка всерьез занялась своей будущей музыкальной карьерой. Сюзанна мечтала быть звездой всех экранов страны, поэтому постоянно участвовала в разных конкурсах.

В 2007 году Варнина стала финалисткой украинской «Фабрики звезд». Через три года певица успела покорить своим необычным голосом жюри украинского «X-фактора». Но в финал она пройти не смогла. Из-за волнения у конкурсантки сорвался голос и она не смогла допеть песню до конца. Неудача никак не огорчила молодую исполнительницу, а наоборот, дала мощный толчок для творчества. Спустя 4 года девушка все же победила на оном телешоу «Артист». Тогда за нее проголосовали больше 80% зрителей. После этого юная певица переехала в Киев, где начала пробовать себя в разных музыкальных жанрах.

В 2010 году певица успела покорить своим необычным голосом жюри украинского «X-фактора». Фото: @siuzannavarnina

Вместе с другими музыкантами Сюзанна создала коллектив Jam Session и записала несколько хитов – «Бренди с колой», «Крошки в одеяле», а также «Ни о чем». А в 2016 году девушка познакомилась с Романом Варниным. У парочки завязались романтические отношения, а позже они вместе создали группу «Мальбек». Песни этой группы часто становятся хитами и звучат на всех цифровых площадках.

Сюзанна часто экспериментировала со своей внешностью для сценических образов. Фото: @siuzannavarnina

Но в 2018 году Сюзанна пожаловалась на свой брак с Романом. Прямо посреди концерта девушка сказала о том, что ее муж часто поднимает на нее руку. Но развестись пара так и не решилась, а в 2019 году у них появилась на свет дочь Евангелина-София.

В своем инстаграм девушка часто выкладывает пикантные фотографии и поднимает тему бодипозитива. Фото: @siuzannavarnina

В своем инстаграм девушка часто выкладывает пикантные фотографии и поднимает тему бодипозитива. Не так давно певицу застыдили кадрами с небритыми подмышками, но некоторым такая откровенность пришлась по душе.

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