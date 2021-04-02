Студент из Симферополя неудачно пошутил о готовящемся расстреле колледжа

Подросток оставил в соцсетях пост о планируемой стрельбе в колледже. Фото: МВД по РК

Первоапрельская шутка для симферопольского студента закончилась поездкой в полицию. Подросток решил показаться забавным и написал своим сверстникам в соцсетях, что собирается устроить стрельбу в колледже.

Информация об этом попала в руки полиции мгновенно. Правоохранители установили личность молодого человека в течении часа.

С парнем провел беседу инспектор по делам несовершеннолетних. Ему юноша признался, что таким образом хотел пошутить над одногруппниками. Сделать необычный пост в интернет-чате показалось ему оригинальным.

Несмотря на сказанное, полицейские все же проведут дополнительную проверку по факту произошедшего. После нее уже будет приниматься решение в соответствии с законом.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма человек может нести уголовную ответственность с 14 лет.

Родителям подростка предстоит заплатить крупный штраф, чтобы возместить ущерб, который лег на МВД при проверке поступивших угроз.

Специалисты смогли идентифицировать анонима в социальных сетях с помощью современных технических средств.

Чтобы найти потенциального террориста подключается большое количество ресурсов различных органов государственной власти. Полицейские из-за подобных «шуток» отвлекаются от работы, которая может понадобиться в других - более важных ситуациях.

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