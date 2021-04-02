В Крыму с апреля малоимущим семьям повысили размер соцпомощи на детей

Малообеспеченным семьям увеличили региональную доплату Фото: Архив "КП"

С 1 апреля начался прием заявлений на перерасчет выплат малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет. Региональная доплата отныне привязана к среднедушевому доходу семьи и может составлять до 11 тысяч 713 рублей.

- Наш комитет по социальной политике и делам ветеранов рассмотрел и внес в повестку дня законопроект, касающийся выплат малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет, — пояснил в комментарии КП-Крым глава комитета и фракции коммунистов в парламенте республики Сергей Богатыренко. - Если раньше они составляли 50% от прожиточного минимума, то сейчас закон позволяет выплачивать 50%, 75% и даже 100% прожиточного минимума на детей, в зависимости от дохода семьи.

Среднедушевой доход семьи с учетом выплаты не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике Крым на дату обращения за назначением соцпомощи. В настоящий момент минимум определен в 10 тысяч 998 рублей. Если на каждого члена семьи приходится меньше этой суммы, то размер выплаты будет зависеть от разницы между фактическим доходом и прожиточным минимумом и составлять 5 тысяч 856 рублей, 8 тысяч 784 рубля, либо 11 тысяч 713 рублей.

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