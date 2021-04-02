Сильный дождь и похолодание: Какая погода ждет крымчан в ближайшие выходные

После очень теплых дней температура заметно понизится Фото: "КП" Архив

Весна ненадолго решила прийти в Крым. Второй день на полуострове царит теплая солнечная погода, но 3 апреля, по прогнозам синоптиков, опять похолодает. Поэтому свои выходные нужно корректировать в соответствии с переменчивой погодой. Как сообщила КП-Крым начальник гидрометцентра РК Татьяна Любецкая, с 3 по 5 апреля в Крым придут сильные дожди.

Данные Крымского Гидрометцентра

- После теплых солнечных дней в предстоящие выходные 3, 4 и 5 апреля на полуостров придет южный циклон с системой фронтальных разделов, поэтому погода резко сменится за одну ночь. В субботу пройдут дожди, а в отдельных районах очень сильные, усилится юго-западный ветер до 17-22 м/с, - отмечает синоптик.

После теплых дней температура заметно понизится. Днем столбики термометра будут колебаться от 9 до 14 градусов тепла, а ночью от 2 до 7 градусов со знаком плюс.

- На следующей неделе во вторник и до конца недели температура воздуха понизится незначительно. Днем будет преимущественно солнечно, а воздух будет прогреваться до 12-17 градусов. Но всю следующую неделю в некоторых районах все еще будут лить дожди, - говорит КП-Крым Любецкая.

В этом году зима долго не хотела отступать от Крыма. В середине месяца даже пошел снег, а ночные температуры понижались до 5 градусов мороза. Поэтому жители полуострова даже в марте не спешили снимать пуховики.

Напомним, в прошлом году период расцвета весны выпал на карантинное время. Погода в начале апреля была значительно теплее прежней – до 15 градусов со знаком плюс, но насладиться в полной мере солнечными днями не удавалось.

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