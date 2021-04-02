Снос деревьев и установка бордюров: Как идет реконструкция сквера им. Сергия Радонежского в Симферополе

Работы на объекте должны завершиться до 1 июля. Фото: Светлана Родина

В Симферополе 15 марта приступили к реконструкции сквера им. Серия Радонежского, который находится на пересечении улицы Карла Маркса и Жуковского. Благоустройство проходит по проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Генподрядчиком назначена организация «Салгир-Сервис». «Комсомолка» пообщалась с ее директором Дмитрием Поповым и выяснила, какие работы уже провели на объекте.

- Мы сделали планировку грунта. Также снесли 8 деревьев, это было согласовано с общественностью и МБУ «Горзеленхоз», порубочные билеты получены. Сейчас начали устанавливать гранитный парковый бордюр, на данный момент проложено 160 метров. Копаем углубление под основание, завтра состоится заливка бетоном. Плитку мы начнем укладывать примерно через 5 дней. Кроме того рабочие уже проложили кабеля под освещение и закладывают монтажные гильзы под полив, - рассказывает Попов.

В сквере трудится 5 рабочих и три единицы техники. Фото: Светлана Родина

Компания установила на территории две камеры видеонаблюдения, они работают онлайн. Любой желающий может наблюдать за сквером и тем, какие работы там ведутся.

- На объекте трудится бригада из 5 человек и 3 единиц техники. Работы должны завершиться до 1 июля. Надеемся, что получится сдать сквер в эксплуатацию раньше - через месяц-полтора, - подытожил директор ООО «Салгир-Сервис».

После реконструкции в сквере появятся навесы с качелями, а также зеленый лабиринт.

После реконструкции в сквере появятся качели и зеленый лабиринт

Напомним, сквер им. Сергия Радонежского появился в Симферополе в 2014 году. Открытие зеленой зоны и памятника было приурочено к 700-летию рождения православного святого и 230-й годовщине основания крымской столицы.

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