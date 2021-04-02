Лучшим местом для жизни в Крыму стал маленький поселок на ЮБК

Согласно рейтингу, Алупка набрала 218 баллов и выбилась на первое место среди остальных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шестнадцать крымских городов вошли в список самых уютных населенных пунктов полуострова по мнению Министерства строительства и госкомпании ДОМ.РФ. Неожиданно для всех лидером стал южнобережный поселок Алупка. Его смогли обогнать только Сочи и Краснодар. В тройку лучших мест для жизни также попали Ялта и Алушта. Крымская столица находится в конце рейтинга.

Города оценивались по 6 разным пространствам - общегородское, улично-дорожная сеть, озелененные пространства, жилье, а также общественно-деловая, социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства.

Среди критериев выделили безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления.

Согласно этому рейтингу, Алупка набрала 218 баллов, Ялта - 203, Алушта - 202, Саки - 185, Армянск - 182. В других городах баллы оказались ниже. При этом наблюдается положительная тенденция к увеличению числа населенных пунктов с хорошей городской средой. Если в 2018 году критериям соответствовали только Ялта, Алушта и Алупка, то через год к ним добавился город Саки, а в 2020 - Армянск.

Рейтинг крымских городов

По словам заместителя председателя Правительства России Марата Хуснуллина, за десять лет власти республики планируют повысить среднее значение индекса в полтора раза и до 80% долю городов с благоприятной средой.

В Минстрое отмечают, что вскоре в Крыму увеличится количество населенных пунктов с благоприятной городской средой. Жители многих курортных городов смогут сами выбрать объекты благоустройства в их муниципалитетах, работы на которых проведут в 2022 году. Отдать свой голос по программе можно будет на специальной платформе za.gorodsreda.ru в конце месяца с 26 апреля по 30 мая.

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