«Зима затянулась»: Когда в Крым вернется теплая погода

Всю неделю температура на полуострове будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла Фото: Архив "КП"

Все уж давно соскучились по весеннему теплу, солнечной погоде и вечерним прогулкам в легкой одежде. Но у весны совсем другие планы на этот счет. Вместо теплого марта в Крым царил четвертый месяц зимы, а что будет в апреле? «Комсомолка» узнала, когда на полуостров все же придет долгожданное тепло.

Как сообщила КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, с приходом апреля столбики термометра заметно поднимутся, но стабильного тепла пока можно не ждать. Со следующей недели на полуострове будет только плюсовая температура, но местами сильные ливни.

- После теплых солнечных дней в предстоящие выходные 3, 4 и 5 апреля на полуостров придет южный циклон с системой фронтальных разделов, поэтому погода резко сменится за одну ночь. В субботу пройдут дожди, а в отдельных районах очень сильные, усилится юго-западный ветер до 17-22 м/с, - говорит КП-Крым синоптик.

Всю неделю температура на полуострове будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла, а ночью столбики термометра будут показывать до 7 градусов со знаком плюс.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сильный дождь и похолодание: Какая погода ждет крымчан в ближайшие выходные

После недолгих солнечных дней столбики термометра снова опустятся (подробнее)

Погода на апрель 2021 в Крыму: Весна не спешит приходить на полуостров

«Комсомолка» публикует актуальную погоду на апрель 2021 в Крыму (подробнее)