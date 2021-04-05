Эксперт объяснил, почему Севастополь стал лидером по приросту населения

По словам социолога, многие люди выбирают Севастополь из-за свободной экономической зоны Фото: Архив "КП"

Помимо статуса самого криминального города в России Севастополь стал еще и городом-лидером по приросту населения. В последние несколько лет для жизни его выбирают тысячи россиян.

Согласно результатам соцопроса РИА Новостей, с 2020 года в Севастополе зафиксировали прирост в 16,8%. С большим отрывом второе место в рейтинге заняла Ингушетия - 5,6 %, а на третьем месте оказалась Ленинградская область - 4,3 %.

По словам губернатора города Михаила Развожаева, такая картина обусловлена тем, что в последние годы город постоянно развивается, поэтому и мотивирует жителей других регионов переезжать.

- Севастополь развивается: в последние несколько лет решены или активно решаются базовые инфраструктурные вопросы с энерго- и водоснабжением, здравоохранением и образованием, активно вводятся социальные объекты и жилье, идет благоустройство общественных пространств, - отмечает Развожаев.

Как сообщил КП-Крым социолог Андрей Зоткин, многие люди выбирают Севастополь из-за свободной экономической зоны и более выгодных условий для жизни.

- Город давно находится на высоком уровне. С экономической точки зрения Севастополь находится на 19 месте, а Крым на 42. Понятное дело, что люди потянутся в город с большими возможностями. Плюс ко всему Севастополь является городом федерального значения, поэтому и притягивает к себе людей с других регионов, которые едут туда зарабатывать, - рассказывает КП-Крым эксперт.

Напомним, в прошлом году Севастополь стал лидером по росту преступности среди российских городов. Только за 2020 год показатель достиг 44 процентов. Это примерно 6 тысяч преступлений. На втором месте традиционно разместилась культурная столица – Санкт-Петербург

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